Історія, яка сколихнула всю країну! Про семирічну Машу Борисову з Херсонщини, яку шукали чотири доби і правоохоронці, і селяни, і родичі, і волонтери, та знайшли... вбитою.

Хто скоїв страшний злочин у невеличкому тихому селі? Зараз допитують та перевіряють на поліграфі всіх.

Поліція, нацгвардія, кінологи, волонтери Червоного хреста та професійні групи пошуковців прочісують буквально по міліметру село Щасливе та його околиці. У неділю ввечері тут зникла 7-річна Маша Борисова. Гралася на вулиці з друзями, а ввечері не повернулася додому.

Ольга Борисова, мати зниклої дівчинки:

Я в 5 часов еще ее видела. Потом зашла занесла дрова, подложила печку. В пол шестого я ее уже не наблюдала.

Усе сталося в неділю. Діти розповідають: Маша весь день чекала на батька, який обіцяв їй привезти подарунок. Пізніше свідки вже повідомили, що дівчина пішла на автобусну зупинку його зустріти. А ось куди ділася потім, ніхто не бачив.

Аліна Кобець, офіцер групи інформації військової частини 3056 Нацгвардії України:

В той час вночі з неділі на понеділок, коли шукали з собаками, вони взяли слід до траси, де зупинка, і там закінчилася.

Викрали автівкою, поїхала сама на громадському транспорті, втекла на канал, загубилася в полі або застрягла в занедбаній будівлі… Версій у місцевих було чимало. І кожну з них відпрацьовували правоохоронці. Тим часом до пошуку долучалося дедалі більше добровольців, люди з різних куточків України гуртувалися в соцмережах та приїжджали в Щасливе допомогти.

Олена Жовтобрюх, волонтерка пошукової групи:

У нас есть и квадрокоптеры все приехали группы оснащенные, с рациями, с квадрокоптерами, чтобы сверху, чтобы снимки сделать, прочесываем совместно с полицией, они обозначают нам локацию.

За 4 дні село, навколишню територію, і навіть звалище оглянули по декілька разів. Опитали мешканців усіх будинків та перевізників, орієнтування розіслали по різних містах України. Втім, безрезультатно. Жодних слідів. І ось у четвер - моторошна знахідка.

Микола Вербицький, заступник начальника ГУ НП у Херсонській області:

Було виявлено труп малолітньої Марії Борисової в одній з господарських споруд поблизу місця її мешкання. Дитина була у верхньому одязі - так, як покинула місце мешкання, так її і виявили.

Сергій, житель села Щасливе:

Это первый случай. Все село в шоке, просто в шоке.

Пізніше судмедексперти встановили, що дитину було задушено й зґвалтовано. А тіло заховали в мішок. Його, імовірно, підкинули до сараю, адже раніше це місце правоохоронці вже перевіряли.

Тетяна Пшонь, речниця ГУ НП України в Херсонській області:

Поліцейські вживають всіх заходів щодо розкриття вказаного злочину. На даний час проводяться оперативно-обшукові заходи та слідчі дії. Які не можемо розголошувати з метою зібрання всіх доказів для підтвердження вини підозрюваного.

Зараз правоохоронці відпрацьовують версії та підозрюваних. Чи це ближнє коло родини чи немісцеві, поки що не розголошують. Достеменно відомо, що вбили дитину не в день, коли знайшли, а раніше - ще 7 березня.