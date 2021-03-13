Гучне вбивство обговорюють і у Великій Британії. Там оплакують 33-річну жінку, яка зникла дорогою додому. У її викраденні та смерті звинувачують поліцейського з елітного підрозділу. Чому цей злочин сколихнув Англію та що пов'язує обвинуваченого з Україною - розповість Світлана Чернецька з Лондона.

Здавалося б, це просто одна із багатьох кримінальних історій Лондона. Але насправді, велика рідкість, коли молоду жінку викрадають просто на вулиці. А підозрюваним виявляється офіцер поліції з правом на носіння зброї.

Ця усміхнена жінка 33-річна Сара Еверард. Вона зникла на початку місяця ввечері дорогою додому. Перший тиждень її вважали зниклою безвісти.

Емма Вокер, жителька Лондона:

Місце, де зникла Сара, лише за кілька метрів від моєї квартири. І я, і мої співмешканки нажахані, так само як і мої друзі з району, та й з усієї країни. Таке не має відбуватися з жінками.

На початку цього тижня слідство вийшло на 48-річного поліцейського Вейна Казінса. Він працював у підрозділі з патрулювання дипломатичних установ. І у час викрадення повертався зі зміни в американському посольстві.

І вже наступного дня після арешту чоловіка, у парку, по сусідству з його будинком, виявили останки людини. Завдяки стоматологічним записам вдалося встановити, що вони належать Сарі. Казінс вже постав перед судом, де його звинувачують у викраденні та убивстві.

Крессіда Дік, голова Лондонської поліції:

Цей злочин викликав хвилю гніву та обурення і серед громадськості, і серед поліцейських. Я кажу від імені своїх колег, що ми абсолютно вражені цією страшною, жахливою новиною. Гадаю, мешканцям Лондона важливо знати, що такі викрадення жінок на наших вулицях трапляються вкрай рідко.

Спільником поліцейського вважають його дружину. 39-річну українку. Вони познайомилися по інтернету, одружилися та виховують двох дітей. Жінку випустили під заставу, суд над нею розпочнеться всередині квітня. На даний момент слідство вважає, що жертва та нападник не були знайомі.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Як і усі, я шокований та вражений новиною про Сару Еверард. І я цілком розумію, чому це викликало таку хвилю почуттів щодо безпеки жінок та захисту на вулицях. Я вірю, що кожна жінка має право ходити нашими вулицями у безпеці.

Паралельно Скотленд-Ярд проводить службове розслідування щодо іншого інциденту за участі Казінса. За три дні до зникнення Еверард він оголився у ресторані швидкого харчування. Однак його не відсторонили від роботи.