Вакцина для всіх. У німецькому окрузі Фогтланд, де ситуація з поширенням коронавірусу вкрай складна, скасували усі графіки імунізації. І з дня на день почнуть робити щепленням усім жителям, старшим за 18 років. Про мету експерименту - Тетяна Логунова.

У німецькому окрузі Фогтланд урочисто відкривають новий центр вакцинації. Найближчими днями тут почнеться масштабна кампанія з імунізації населення. Отримати щеплення зможуть усі місцеві жителі, незалежно від віку й наявності хронічних захворювань.

Петра Кеппінг, міністр соціальної політики землі Саксонія:

Вакцинуватися можна буде в центрі, а також у сімейних лікарів. Вони знають своїх пацієнтів і зможуть запросити їх на щеплення. Пріоритетність скасовується, тепер працюємо за моделлю "вакцина для всіх".

У Фогтланді, що на кордоні з Чехію, вкрай складна ситуація з поширенням коронавірусу. Щодня тут фіксують понад двісті хворих на сто тисяч населення. Тож місцева влада вирішила вакцинувати всіх і в такий спосіб зупинити масове інфікування.

Штеффен Зеннер, представник місцевої влади:

Ми дуже вдячні, що нам дозволили не зважати на пріоритетність вакцинації. Це як коли стається ДТП. Якщо ви травмовані, то в першу чергу теж будете допомагати тим, хто постраждав найбільше.

Змінити модель вакцинації дозволив офіційний Берлін. Щоб захистити сусідні регіони.

Тереза Наубер, речниця Міністерства охорони здоров'я Німеччини:

Ми вирішили спробувати створити своєрідний захисний щит, щоб не допустити поширення коронавірусу вглиб країни. Саме тому ми дозволили вакцинацію широких верств населення в окрузі на кордоні з Чехією.

Чи спрацює експеримент, стане відомо за кілька місяців. Якщо все вийде, цю модель почнуть застосовувати і в інших кризових регіонах.

Тим часом крива нових інфікувань у Німеччині знову пішла вгору. За останню добу на Ковід в країні захворіли майже 15 тисяч людей. Інфекціоністи поясняють таке різке зростання поширенням мутованого британського штаму. І говорять про початок уже третьої хвилі епідемії.

Важко буде ще кілька місяців - попередила і канцлерка Ангела Меркель. У традиційній розмові з громадянами країни вона спрогнозувала, що ситуація покращиться тільки в липні. Коли в країні вакцинують більшість населення і запрацює колективний імунітет.