Одеса, яку ми втрачаємо! Одне з найкрасивіших українських міст. Безперечна туристична принада, у буквальному сенсі, розсипається на очах.

Там - безпрецедентний будинкопад. Лише в початку цього року обвалилися п'ять будівель. Як зупинити руйнацію і зберегти Одесу? І скільки в місті аварійних споруд, які можуть впасти будь-якої миті?

Розтанув сніг - почали... падати будинки. Лише за початку цього року в Одесі сталося п'ять обвалів. На руїни перетворилися і пам'ятки архітектури: як от колишня гімназія на Мечникова та дім на Ніжинській. І доки робочі розбирають завали, мешканці сусіднього будинку кличуть нас до себе. Показують понівечені стіни. Кажуть: їхні квартири - наступні на черзі.

Вот точно то же самое, что здесь, у нас во всем доме! У нас то же самое в квартирах! Оно вздулось - и может обвалиться так же, как обвалилась Нежинская, 16!

Це справді вражає. У під'їздах скрізь здуваються стіни, а якщо зазирнути на задвірки, то видно, як три величезні тріщини, немов розкололи будинок. Іронія в тому, що це теж пам'ятка архітектури, і людям заборонено самостійно щось ремонтувати. Утім не робить цього й держава, а комунальники вже традиційно розводять руками.

Тетяна Заноза, жителька Одеси:

Ничего они не говорят! Вообще ничего! Все знают! Я так понимаю, ждут, пока мы рухнем следующие!

Загальний прогноз експертів: і навесні в Одесі будуть руйнування. Причин багато, але головна - просідання ґрунту та намоклі фундаменти. У місті майже 300 аварійних будинків та понад 600 - просто старих. І потенційно кожен з них може завалитися. І за умов нинішнього фінансування, щоб відновити їх, знадобиться пів століття. Тож будинкопад - це надовго.

Микола Чепелєв, архітектор:

Резко, я думаю, его остановить никто не в состоянии. Нет на сегодняшний момент системного решения этой проблемы!

Микола Чепелєв - архітектор. Каже, аби врятувати Одесу, за стіл переговорів треба сісти всім: чиновникам, бізнесменам, науковцям. А на законодавчому рівні необхідно спростити узгоджувальні процедури.

Микола Чепелєв, архітектор:

Ну, то есть вот условно здание аварийное - памятник архитектуры! Вот, с нуля сегодня, чтобы подготовить эту проектную документацию для памятника архитектуры - это минимум полгода! Плюс еще нужно пройти все экспертизы, это высшая категория сложности. То есть нужно очень большой путь пройти, чтобы получить разрешение на начало каких-то работ по восстановлению!

Державі, в якій немає грошей, фахівці пропонують альтернативу. Замість реставрації окремих будинків - перейти до поквартальної реновації. Це коли гроші можна залучати за рахунок інвест-проєктів. Приміром, фасадну частину кварталу зберігати, а всередині - зводити нове компактне житло.

Володимир Халін, голова Асоціації архітекторів Одеси:

Внутри квартала у нас, как правило, сараи, застройка нерегулируемая: все это можно полностью вычищать, временно отселяя людей, которые живут во внутренних флигелях - и там действительно строить современное красивое жилье с хорошим благоустройством.

Але навіть без інвестицій чиновники могли б і мали би робити поточні ремонти. То тут, то там з фасадів звисають шматки труб, зяють дірами дахи. Ми попросили фахівця про невеличку інспекцію. На Рішельєвській він одразу знаходить будинок, де треба терміново замінити водостічну систему. І так - повсюди.

Дмитро Демедюк, фахівець із влаштування водостічних систем:

Я вижу, что дождевая вода не попадает в водосточную систему, уходит где-то просто в сторону и течем полностью по фасадам, тем самым их разрушая. Если бы изначально на этом примере сделали качественную "водосточку" - то этого всего вообще могло бы не быть.

У Департаменті міського господарства недоліки хоч і визнають, запевняють, що постійно контролюють стан аварійних будинків.

Віталій Цуркан, заступник директора Департаменту міського господарства Одеської міськради:

Дома, которые непосредственно могут дать какую-то подвижку - они под нашим наблюдением. Как поведет себя дом при стихийном каком-то бедствии - мы можем предполагать, но, к сожалению, предвидеть в ту же секунду, что сейчас произойдет и где вывалится какой-либо камень - мы не можем.

Та насправді, у будівлях, де навіть уже сталися обвали, мешканці роками чекають на ремонт чи відселення. Ось, приміром, Книжковий провулок біля "Привозу". Флігель тримається на дерев'яних підпорах, які чиновники поставили тут ще в нульових, коли, власне, й обвалилася частина будинку.

Василь Поліщук, житель Одеси:

Трещины увеличиваются! Сплю, как лошади - стоя, на одной ноге! Одна комната вообще не функционирует! Уже пятнадцать лет мы вот таким образом здесь "временно проживающие" постоянно!

На історичну Одесу, безумовно, впливає і агресивна забудова міста. Багатоповерхівки просто витісняють та руйнують старі будинки. Ба більше: звільняють таким чином ділянки для нових бетонних монстрів. Цю проблему визнають і чиновники, і незалежні експерти. Але вона настільки багатогранна, що заслуговує на окрему розповідь.