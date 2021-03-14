Шукали всім миром, і до останнього сподівалися, що все закінчиться добре

Шукали всім миром, і до останнього сподівалися, що все закінчиться добре. Та дива - не сталося. Це найтрагічніша історія цього тижня.

Історія семирічної Маші Борисової з села Щасливе, на Херсонщині. Тиждень тому вона зникла. Дівчинка жила з мамою, без тата, і була третьою дитиною в родині.

Чотири дні Машу шукали сотні людей - жителі Щасливого, поліцейські, волонтери. Перевірили кожен закуток, опитали всіх мешканців, і 11 березня тіло дівчинки таки знайшли у старому сараї.

Дитину згвалтували, задушили і викинули у мішку. Хто це зробив - досі невідомо. Правоохоронці перевіряють усіх жителів села, декого - на поліграфі. А чоловіки здають ще й ДНК-тести.

Напередодні Машу Борисову поховали. Тим часом з'явився один факт, який поліція підтверджує, але не коментує: коли люди прощалися з дівчинкою, один з селян намагався вкоротити собі віку.