Вбивство 7-річної дитини на Херсонщині: з'явилися шокуючі подробиці [ Редактировать ]
Шукали всім миром, і до останнього сподівалися, що все закінчиться добре. Та дива - не сталося. Це найтрагічніша історія цього тижня.
Історія семирічної Маші Борисової з села Щасливе, на Херсонщині. Тиждень тому вона зникла. Дівчинка жила з мамою, без тата, і була третьою дитиною в родині.
Чотири дні Машу шукали сотні людей - жителі Щасливого, поліцейські, волонтери. Перевірили кожен закуток, опитали всіх мешканців, і 11 березня тіло дівчинки таки знайшли у старому сараї.
Дитину згвалтували, задушили і викинули у мішку. Хто це зробив - досі невідомо. Правоохоронці перевіряють усіх жителів села, декого - на поліграфі. А чоловіки здають ще й ДНК-тести.
Напередодні Машу Борисову поховали. Тим часом з'явився один факт, який поліція підтверджує, але не коментує: коли люди прощалися з дівчинкою, один з селян намагався вкоротити собі віку.
по теме
Уся країна переживала за долю семирічної Маші Борисової з Херсонщини - її повсюди шукали чотири доби - чи має поліція підозрюваних?
7-річну Машу Борисову сьогодні знайшли мертвою в її рідному селі - як тіло опинилося у місці, яке вже перевіряли?
Перехожі почули постріл, на сходах однієї з новобудов побачили тіло загиблого - 40-річний чоловік загинув від пострілу у голову
Відео, де лікарка б'є та душить дітей, з'явилося в мережі тиждень тому. Батьки написали заяви в поліцію. Підозрювана спочатку переховувалася. Але згодом її розшукали
Дитину шукають уже третю добу. Вона гралася надворі й не повернулася додому. Що могло статися?