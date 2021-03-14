Чи допоможе подолати епідемію фейків ще й новий законопроект про медіа - цю та інші найважливіші теми тижня ми попросили прокоментувати лідера опозиції Юрія Бойка.

Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

ЗАКОНОПРОЄКТ ПРО МЕДІА: ЦЕНЗУРА ЧИ ПІДТРИМКА ЖУРНАЛІСТІВ?

Это действительно законопроект об ужесточении цензуры, это действительно драконовский фискальный законопроект. Там есть уникальные моменты, когда Нацкомиссия сама, без суда и следствия может просто лишить лицензии любое средство массовой информации. Мы его не поддерживаем. Естественно, мы будем голосовать против.

ЯК ЗНИЗИТИ ЦІНИ НА ПРОДУКТИ?

Однозначно нужно государственное регулирование цен на товары первой необходимости. Это та глупость, которую сделал предыдущее правительство в 2016 году, отменив государственное регулирование, и это сразу дало скачок цен. Потому что за ценами на товары первой необходимости поползло все остальное. Поэтому, контроль за ценами, отсечение спекулятивной составляющей - это одна из первых главных задач государства и это надо делать.

ЧОМУ УРЯД ПРИХОВУЄ ЦІНУ ВАКЦИНИ?

Там, по-моему, вообще ситуация непонятна. Сначала называли одну вакцину, потом другую, теперь привезли третью через каких-то посредников, через какие-то фирмы, которые однодневки - то есть, ситуация "мутная". И я убежден, что это будет расследование правоохранительных органов, - как только сменится власть, - каким образом это было произведено. Сейчас правды там нет.