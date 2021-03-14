Медіацензура, ціни на продукти та вартість вакцини: Юрій Бойко прокоментував резонансні законопроєкти [ Редактировать ]
Чи допоможе подолати епідемію фейків ще й новий законопроект про медіа - цю та інші найважливіші теми тижня ми попросили прокоментувати лідера опозиції Юрія Бойка.
Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
- ЗАКОНОПРОЄКТ ПРО МЕДІА: ЦЕНЗУРА ЧИ ПІДТРИМКА ЖУРНАЛІСТІВ?
Это действительно законопроект об ужесточении цензуры, это действительно драконовский фискальный законопроект. Там есть уникальные моменты, когда Нацкомиссия сама, без суда и следствия может просто лишить лицензии любое средство массовой информации. Мы его не поддерживаем. Естественно, мы будем голосовать против.
- ЯК ЗНИЗИТИ ЦІНИ НА ПРОДУКТИ?
Однозначно нужно государственное регулирование цен на товары первой необходимости. Это та глупость, которую сделал предыдущее правительство в 2016 году, отменив государственное регулирование, и это сразу дало скачок цен. Потому что за ценами на товары первой необходимости поползло все остальное. Поэтому, контроль за ценами, отсечение спекулятивной составляющей - это одна из первых главных задач государства и это надо делать.
- ЧОМУ УРЯД ПРИХОВУЄ ЦІНУ ВАКЦИНИ?
Там, по-моему, вообще ситуация непонятна. Сначала называли одну вакцину, потом другую, теперь привезли третью через каких-то посредников, через какие-то фирмы, которые однодневки - то есть, ситуация "мутная". И я убежден, что это будет расследование правоохранительных органов, - как только сменится власть, - каким образом это было произведено. Сейчас правды там нет.
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