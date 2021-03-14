"Багаті та короновані теж плачуть, - з таким гаслом принц Гарі та Меган Маркл заварили найтитулованіший скандал останніх років.

За 7 мільйонів доларів гонорару дали розлоге інтерв'ю Опрі Вінфрі. Гроші телеканал CBS витратив не марно: члени королівської родини витягли на білий світ таку купу спідньої білизни і винесли стільки сміття з Букінгемського палацу, що здригнулася не лише монарша династія, а й увесь світ. І одразу розколовся навпіл: одні жаліють бідолах, що ледь вижили у золотій клітці, інші - звинувачують подружжя у брехні і співчувають Єлизаветі Другій.

То чим було це неоднозначне інтерв'ю - ударом по монархії, чи щирим зізнанням?

Хто з членів королівської родини переживав щодо кольору шкіри сина принца Гаррі? Чому королева не захотіла дати правнуку титул принца? І як Меган залишили наодинці з депресією?

Двогодинне інтерв'ю герцогів Сассекських мало пояснити їхню втечу з двору, але натомість залишило більше запитань, ще й підкинуло серйозні звинувачення проти королівської родини!

Удар у спину чи щире зізнання? - нумо розберімось, коли почався розкол у монаршій родині.

На цих кадрах вони - щасливе молоде подружжя в очікуванні первістка. Та виявляється, за милою усмішкою Меган приховує думки... про самогубство!

Меган Маркл, герцогиня Сассекська:

Мені було дуже соромно зізнатися, особливо Гаррі, бо я знаю, яку серйозну втрату він пережив. Та я розуміла: якщо не розповім, то точно накладу на себе руки. Я просто не хотіла жити.

Після весілля вона опинилася у золотій клітці, бідкається колишня акторка. Тепер за неї вирішували з ким і коли можна спілкуватися, коли і куди можна виїжджати. У неї забрали паспорт, ключі та банківські картки. Меган запевняє: навіть уявити не могла, що її чекає після одруження.

Меган Маркл, герцогиня Сассекська:

Я була дуже наївною щодо королівської родини. Був такий випадок - коли ми їхали в палац, і Гаррі сказав, що його бабуся буде там, я відповіла: "чудово, нарешті познайомимося", а він такий - "ти знаєш, як робити реверанс?"

Не була готовою Меган і до такої уваги преси. Хоча іншого годі було чекати: Гаррі ріс на очах у нації, і кожна його нова подружка викликала жвавий інтерес. А Меган - і поготів! Вона не лише іншої національності, а ще й старша на 3 роки та розлучена.

Американка, розлучена та змішаної раси - Королівська родина ніколи не буде такою, як раніше.

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Тож саме надмірну увагу преси - подружжя винуватить у всіх своїх бідах.

Пітер Гант, експерт із питань королівської родини:

Стосунки принца Гаррі з медіа завжди були поганими і стали ще гіршими, коли його мати загинула. Він щиро вірить, що преса була однією з причин, чому не стало Діани. І коли принц закохався в Меган, то він почав боятися, що може і її втратити через медіа.

Утім, несправедливою була не лише преса, але й королівська родина, - запевняють Гаррі та Меган. Ніхто жодного разу публічно не заступився за герцогиню. Всі просто відмовчувалися! Таблоїди змальовували Маркл егоїстичною, деспотичною та надто прямолінійною. І порівнювали з Кейт - уособленням вишуканості та врівноваженості.

Гілларі Клінтон, ексдержсекретарка США:

Жорстокість британських таблоїдів щодо Меган була просто обурливою. Вона не отримала підтримки від монархії, королівська родина просто удала, що нічого не сталося. Але ця молода жінка не збиралася сидіти і мовчати!

Та найбільшою сенсацією стало звинувачення монаршої сім'ї у... расизмі!

Меган Маркл, герцогиня Сассекська:

Коли я була вагітна, кілька членів королівської родини висловили занепокоєння, наскільки темною буде шкіра дитини.

Опра Вінфрі американська журналістка:

Хто таке запитував? - Що? - Це була розмова з тобою? - З Гаррі. - Про те, наскільки темною буде дитина? - І про те, що це означатиме, та як виглядатиме.

І хоча Меган і Гаррі запевняють, що це були не королева, і не Філіп, імені винуватця не називають. Тож тінь падає на всю сім'ю.

Вільям принц, старший брат Гаррі:

Чи говорили ви з братом після інтерв'ю? - Ні, поки ні, але поговорю. - Можете сказати чи є расистською королівська сім'я? - Ми дуже навіть не расистська сім'я.

Пенні Джуніор, експертка з королівських питань:

В інтерв'ю Гаррі говорив, що першочергово хоче виправити стосунки з батьком і сподівається, що час загоїть його стосунки з братом. Та є речі, які час не зможе вилікувати. Навряд чи шкоду від інтерв'ю можна виправити.

На монаршу родину герцоги Сассекські ображені ще й тому, що їхньому синові Арчі не дістався титул принца. Та це не передбачено правилами палацу для правнуків монарха. Хоча королева могла зробити виняток, як для трьох дітей брата Гаррі. Різниця лише у тому, що Вільяму таки світить корона. Але інтернет довго не розбирався в королівських традиціях, і Її Величності теж приписали расизм. Ось на цьому мемі вона начебто перевіряє колір шкіри немовля.

Вікторія Мерфі, експертка з королівських питань:

Я 10 років пишу про королівську сім'ю і такої ворожості ще не бачила. Герцоги Сассекські надто переживають, аби їх почули і зрозуміли, та це дуже ризикована стратегія.

У Букінгемському палаці рідко коментують атаки. Тут здавна керуються правилом "never complain, never explain" - "ніколи не скаржся, ніколи не пояснюй". Та слова Гаррі і Меган без відповіді не залишили. Сама королева підписалася під цим зверненням.

Заява Букінгемського палацу щодо інтерв'ю герцогів Сассекських:

Вся родина засмутилася, коли дізналася, наскільки складними стали для Гаррі та Меган останні кілька років.

Порушені питання, особливо пов'язані з расою, викликають занепокоєння. Хоча деякі спогади можуть відрізнятися, їх сприймають з усією серйозністю і вони будуть розглянуті родиною в приватному порядку.

Гаррі, Меган та їхній син Арчі завжди будуть членами родини, до яких будуть найтепліші почуття.

Ця заява, по суті, мала б закрити тему. Але ні! Якщо одні хвалять Букінгемський палац, інші - обурені тоном.

Наташа Муленга, журналістка та авторка підкасту:

Сказати комусь: мені шкода, що ти нещасний - це не вибачення. Вибачення, це визнання, що ти зробив щось не правильно.

Цей скандал дуже гучний, але далеко не перший!

Найсвіжіший випадок - дружба сина королеви принца Ендрю із засудженим за педофілію мільярдером Джеффрі Епштейном. Інтерв'ю принца, де він намагався довести, що не користувався секс-послугами неповнолітніх дівчат, закінчилося провалом.

Вона доволі детально описує вашу зустріч, де ви танцювали, і ви сильно пітніли.

Ендрю, принц, герцог Йоркський:

Бачте, у мене специфічний медичний стан - я не пітнію.

Та в результаті, від принца відвернулися громадські та благодійні організації, які він очолював. І йому довелося скласти свої королівські обов'язки.

Не менш вибуховим свого часу було ось це інтерв'ю спадкоємця престолу принца Чарльза 1994 року. де він говорить про проблеми подружнього життя і зв'язок з Каміллою Паркер-Боулз.

Пенні Джуніор, біографиня королівської сім'ї:

Принц Чарльз сподівався, що люди почують усе. Що так, він зрадив дружині, але лише тоді, коли зрозумів, що шлюб помер. Та люди почули лише одне: що він зраджував. Глядачі завжди хочуть сенсацій.

Зараз принц Чарльз одружений з колишньою коханкою. І хоча ця історія назавжди заплямувала його репутацію, одного дня він зійде на престол, і люди співатимуть "Боже, короля бережи"

А ось найвідвертіше і найпопулярніше інтерв'ю королівської особи - у 1995 році принцеса Діана щиро розповіла і про післяпологову депресію, і про боротьбу з булімією, і про труднощі сімейного життя.

Діана принцеса, покійна ексдружина принца Чарльза:

Чи вважаєте ви, що місис Паркер-Боулз стала причиною, яка зруйнувала ваш шлюб? - У цьому шлюбі нас завжди було троє. Тож було надто людно.

Це інтерв'ю чимось перегукується з розповіддю Меган та Гаррі. Діана теж говорить про надокучливу увагу преси. І про - відсутність підтримки з боку королівської родини.

Гаррі принц, герцог Сассекський:

Я бачив, як історія повторюється. Але цього разу ще небезпечніше, бо додалася раса та додалися соцмережі.

Зізнання Гаррі та Меган розділили світ. У США більше співчувають подружжю та обурюються черствістю двору. Та у Британії це сприймають ледь не як замах на монархію. Це інтерв'ю подивилися понад 50 мільйонів людей по всьому світу. Та все ж скандал потроху сходить нанівець. І що у ньому правда так і залишиться таємницею британського двору.