Водночас виробник вакцини AstraZeneca наполягає: доказів підвищеного ризику утворення тромбів немає. Про це свідчить власне дослідження британсько-шведської компанії. Щеплення понад 17 мільйонів людей у Євросоюзі та Великій Британії не показало, що сироватка провокує легеневу емболію чи тромбози.

Йдеться про будь-які вікові групи, незалежно від статі, партії вакцини чи конкретної країни. Про безпечність препарату укотре заявили в Європейському агентстві з питань ліків, а також у ВООЗ.