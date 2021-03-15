Виробник AstraZeneca заперечив ризик утворення тромбів після щеплення [ Редактировать ]
Водночас виробник вакцини AstraZeneca наполягає: доказів підвищеного ризику утворення тромбів немає. Про це свідчить власне дослідження британсько-шведської компанії. Щеплення понад 17 мільйонів людей у Євросоюзі та Великій Британії не показало, що сироватка провокує легеневу емболію чи тромбози.
Йдеться про будь-які вікові групи, незалежно від статі, партії вакцини чи конкретної країни. Про безпечність препарату укотре заявили в Європейському агентстві з питань ліків, а також у ВООЗ.
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