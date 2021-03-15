У Брюсселі пояснили, чому в деяких країнах-членах ЄС темпи вакцинації удвічі вищі, ніж в інших. І як так сталося, що принцип доступності вакцин для усіх- бідних і багатих - не зовсім спрацював. Докладніше Олена Абрамович.

Відбувся секретний "базар" - так назвав розподіл вакцин у ЄС австрійський канцлер Себастьян Курц. Мовляв, Нідерланди отримають до кінця червня удвічі більше доз на одиницю населення, ніж Хорватія. А Мальта випереджає у вакцинації Латвію у п'ять разів. Разом із колегами з Латвії, Болгарії, Словенії та Чехії - Курц закликав обговорити розподіл вакцин на найближчому саміті Євросоюзу. Та в Єврокомісії чекати не стали - і уже відповіли "за базар".

Штефан де Кірсмахер, пресофіцер Єврокомісії:

Розподіл вакцин відбувається пропорційно до кількості населення. Але країни-члени можуть виявити бажання купити менше чи більше доз певної вакцини, враховуючи ситуацію в країні, потреби населення та інші фактори. Це зрештою призводить до дещо інших пропорцій.

Виявилося, що деякі країни на етапі замовлення хотіли заощадити. І відмовилися від певної частини доз дорожчої і вимогливої до температур вакцини від "Пфайзер", зробивши ставку на дешевшу "Астразенеку". Яку саме з вакцин затвердять першою, тоді ще не було відомо. Тепер же" Астразенека" відстає з графіками постачання. А "Пфайзер" навпаки - випереджає.

Тьєррі Бретон, єврокомісар з питань індустрії:

"Пфайзер" зараз виробляє більше, значно більше, ніж передбачалося. І збирається доправити нам більше доз. Тож це, можливо, допоможе компенсувати затримки "Астразенеки".

З "Астразенекою", власне, є ще одна значна проблема - брак довіри до якості сироватки. Поки в Австрії, Норвегії та Данії вивчають, чи справді через щеплення в деяких пацієнтів виникли тромбози, ряд країн тимчасово припинив імунізацію цією партією вакцин. На кількатижневу паузу їх поставили Ірландія, Норвегія, Болгарія, Естонія. У Німеччині люди відмовляються від таких щеплень.

Маркус Зедер, прем'єр-міністр Баварії:

Саме тому в Німеччині треба зробити чітку заяву щодо того, хороша чи погана ця сироватка. Якщо є проблеми зі згодою робити ін'єкцію "Астразенекою", то мають бути чіткі приклади, наприклад, політиків, які нею вакцинуються.

Невдовзі після цієї заяви Берлін вирішив теж тимчасово призупинити використання "Астразенеки". Водночас британський прем'єр, Борис Джонсон, укотре виступив на захист цієї вакцини. Її, нагадаю, розробив Оксфордський університет.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Наш регулятор - один із найдосвідченіших та найжорсткіших у світі. І там взагалі не бачать жодної причини припиняти програму імунізації жодною з вакцин, які ми використовуємо. Усі наші препарати - високоефективні.

Проте в Австрії та інших країнах, які раніше хотіли зекономити, тепер прагнуть отримати якомога більше сироватки від "Пфайзер". Додаткові чотири мільйони доз поки що не розподілені, і за них уже точиться боротьба.