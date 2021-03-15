У Києві горіло у ковідному шпиталі: зайнялася постільна білизна [ Редактировать ]
Чергова пожежа в ковідному шпиталі. У столиці горіло реанімаційне відділення першої клінічної лікарні. Зайнялася постільна білизна в кімнаті сестри-господині.
Вогню майже не було, натомість по поверху пішов дим. хворих із сусідніх палат евакуювати не вдалося - адже там вони були на інтенсивній терапії.
Доки пожежники працювали - за станом пацієнтів стежили рятувальники й медики. Минулося без постраждалих.
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