Коронавірус на Прикарпатті: чому хворих не везуть у мобільний шпиталь під Івано-Франківськом

Влада міста терміново шукає нові приміщення, які можна було б перепрофілювати під ковідні. Нині ранком міський голова повідомив, нібито що вже є домовленість із облдержадміністрацією про відкриття 50 місць - в обласному кардіоцентрі