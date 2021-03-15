Коли всі методи майже вичерпали. Порушників на дорогах каратимуть ще більшими штрафами. У міністерстві внутрішніх справ сподіваються, що саме "копійчиною" й можна зупинити зухвалих водіїв та недисциплінованих пішоходів.

Олександр Васильченко, про нові штрафи та безпеку, далі.

Можновладці, депутати, правоохоронці, таксисти, водії автобусів. Здається, для українців сідати напідпитку за кермо - стає вже нормою.

Алкоголь вживали? - ні. - Як ні, як ледве на на ногах стоїте? - Господі, на ногах. А знаєш, чому випив? - Чому? - Бо коронавірус.

І такі виправдання коштуватимуть тепер дорого. Зупиняти порушників великою гривнею почнуть уже за два дні. 17 березня набувають чинності оновлені штрафи ПДР.

Перевищив швидкість на понад п'ятдесят кілометрів за годину - сплати тисячу сімсот грн. Та найбільше покарання очікує на любителів оковитої. Попався п'яним штраф 17-ть тисяч із позбавленням керування на рік. За повторне порушення - сплатити доведеться вдвічі більше, ще й заберуть посвідчення на три роки, конфіскують авто, а самого водія арештують на 10 діб.

Олексій Білошицький, заступник начальника Департаменту патрульної поліції України:

Якщо особа втретє спричиняє керування у стані сп'яніння, штрав підвищується до 51 тисячі гривень. позбавлення права керування 10 років і адміністративний арешт на 15 діб. А також передбачається нова санкція яка також не існувала раніше - це конфіскація транспортного засобу, тобто безоплатне вилучення у власника транспортного засобу.

Та, як показує практика, великі штрафи лякають не всіх. Від початку року в Україні поліцейські склали понад 23 тисячі протоколів за керування напідпитку. Із них 91 - тільки за минулі вихідні. На цих моторошних кадрах, знятих сьогодні вночі, позашляховик зносить авто, яке зупинилося на перехресті. Удар був такої сили, що двоє пасажирів легковика загинули на місці. У водія ленд крузера, який виявився працівником МВС, виявили алкоголь у крові.

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України:

Людина, якій проведено медичне обслідування з перевищенням більше ніж в 10 разів алкоголю в крові вбила 2 людей поліція і прокуратура буде просити суд ізолювати цю людину від суспільства на період слідства. розслідування проводитимемо швидко і прокуратура вимагатиме найсуворішого покарання.

Влад Антонов, засновник порталу ДТП Київ:

Тільки могила може, нажаль виправити українського водія, котрий їздить, котрий полюбляє хильнути. Причому мова йде не про келих шампанського, не про келих вина, не про чарку горілки яку ви вчора випили, а сьогодні у вас щось залишилось, декілька молекул. Люди цілеспрямовано п'ють горілку, міцні напої у великій кількості і сідають за кермо з 1,5, 2, навіть 3 проміле.

Ні великі штрафи, ні в'язниця не погамують пристрасті водіїв до оковитої, -переконаний засновник порталу "ДТП Київ" Влад Антонов. Стверджує: цю проблему необхідно більше висвітлювати і змінювати до неї ставлення всього суспільства.

Влад Антонов, засновник порталу "ДТП Київ":

По перше, треба змінювати менталітет, подруге, треба підвищувати контроль на дорогах, присутність патрульної поліції і свідомість громадян, щоб громадяни бачивши, що водій п'яний сідає за кермо, одразу реагували на це.

Пити і сідати за кермо - в європейських країнах недешево. Приміром, у Німеччині за водіння напідпитку штраф 500 євро, два штрафні бали і місяць без посвідчення водія. Повторне порушення подвоює покарання. Та якщо водій робить це систематично, його позбавляють прав і відправляють проходити медично-психологічне обстеження. У народі його називають "тестом для ідіотів". Чи важко його пройти на собі вирішив перевірити німецький блогер Себастьян Мейнберг.

Вдягніть і скажіть, наскількі ви напідпитку Це ілюзія того, як бачить нетвереза людина. - Десь 1,6 проміле.

Водієві не один місяць доведеться ходити на сеанси до психолога і витратити на підготовку з власної кишені - понад дві тисячі євро

Перед початком тесту ван необхідно заповнити анкету. Ось вона. - Я багато чому навчився. - Ви маєте серйозно підійти до проблеми алкоголю. Інакше завалите тест.

Щорічно цей тест у Німеччині проходять понад 90 тисяч водіїв. Серед них і ті, кого позбавили прав через водіння в нетверезому стані. При цьому майже половина усіх не складає успішно "тесту для ідіотів".