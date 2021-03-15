За добу щепилися трохи більше ніж дві тисячі українців

Останній із могікан. На коронавірус захворів головний санітарний лікар Віктор Ляшко. І це на 13 день після щеплення першою дозою вакцини "Ковішильд". Про це сам чиновник відрапортував у "Фейсбуку" і на доказ оприлюднив позитивний результат ПЛР-тесту.

Утім, каже, налаштований позитивно. Захворів, бо імунітет після щеплення ще не встиг сформуватися - для цього треба щонайменше 21 день. Але упевнений: завдяки імунізації - коронавірус мине без ускладнень.

У міністерстві охорони здоров'я тим часом жаліються на низькі темпи вакцинації. За добу щепилися трохи більше ніж дві тисячі українців. Чому вдарити по ковіду не вдається, з'ясовувала Ксенія Барвіненко.

Київська обласна лікарня. Сьогодні тут черга охочих робити щеплення проти ковіду. У коридорах зо двадять медиків, усі вони у першій хвилі. Для імунізації виділили два кабінети. В одному лікар вивчає стан здоров'я людини - наявність алергій чи супутніх хворіб. В іншому вводять першу дозу вакцини. Перед щепленням попереджають про можливі побічні реакції на препарат.

Сергій Мартинчук, регіональний координатор із питань протидії коронавірусу в Київській області:

Розбитість слабкість і незначне підвищення температури, інших реакцій не зареєстровано.

Але з дверей кабінету щеплення всі виходять спокійні.

Олександр, лікар:

Звичайні відчуття, стан взагалі не змінився, все добре, все хорошо.

Костянтин Горобець, лікар:

Нам як нікому треба вакцинуватися. Лікарі хочуть, але небагато, оскільки це перший раз вакцинують.

Паралельно профільне міністерство дозволило імунізувати так званими залишковими дозами, щоб невикористана вакцина не псувалася.

Сергій Мартинчук, регіональний координатор із питань протидії коронавірусу в Київській області:

Якщо медпрацівник не з’являється, таким чином залишаються дози невикористані, тому на сформованих чек-лисах ми запрошуємо людей для того щоб використати ці дози, як відомо в одні ампулі 10 доз, якщо не з'явилося дві людини з різних причин, ми запрошуємо інших людей.

Ми теж залишили заявку на вакцинацію - приїхали й чекали в черзі, але виявилося, препарату на всіх не вистачить.

А лікарів прийшло більше, тож від "позачергового" щеплення ми відмовилися. Оскільки виявилося, не всі лікарі можуть навіть потрапити до черги.

Я медицинский сотрудник, у меня на сегодняшний день нету доступа к вакцино-профилактике, потому что я не понимаю процессом к кому обращаться, на кого повлиять, у кого спросить о возможности вакцинироваться, почему я не имею доступа, почему кому-то можно, а кому то нельзя, почему люди которые работают не в зонах риска, они вакцинируются, выставляют свои фоточки в "Фейсбук", а большей части населения или медсутрудников немозможно это сделать.

Експерти кажуть, усе через провалений процес підготовки до імунізації. Мовляв у МОЗ почали готуватися лише 15-го лютого, хоча тоді обіцяли, що саме цього дня вакцина буде в Україні. До того ж, на думку фахівців, є проблеми з поставками нових партій.

Андрій Александрін, епідеміолог:

І наші можновладці пытаются это как-то растянуть и показать, что вот у нас идет такой процес имунопрофилактики, но такими успехами, такими темпами - мы не вакцинируем никогда все население.

А от у профільному міністерстві не втрачають оптимізму. Там стверджують: вакцинація просувається за планом, і в майбутньому її темпи тільки прискорюватимуться.