Лікарі Дніпра рятують життя поранених на Донбасі військових [ Редактировать ]
На Донбасі підірвалися двоє військовиків. Хлопців у тяжкому стані санавіацією доправили до Дніпра. В одного з поранених, Віталія з Кіровоградщини, пошкоджені кисті рук, осколками понівечене все тіло та очі. Як розказав його напарник вони знайшли квадрокоптер. Намагалися його розібрати, аж раптом пристрій вибухнув.
Сергій Риженко, генеральний директор Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова:
Дуже тяжкі поранення, осколки, контузія, все це на жаль війна. Зараз він знаходиться в реанімаційному відділенні. Ми надаємо йому допомогу. Відновили, по суті, всі життєві функції. Але поранення таке, яке дає мало шансів на повне відновлення зору і рук.
по теме
Вакцинація добровільна і проводять її лише після обстеження у лікаря: вимірюють тиск, пульс і температуру тіла. Після щеплення за станом військових стежитимуть медики
Німеччина, Франція та Італія тимчасово припинили вакцинацію "Астразенекою". Усе через інформацію про випадки розвитку тромбозу після щеплень препаратом. Виробник це спростовує: каже зв'язку з препаратом немає
Через стрімке зростання хворих відзавтра на дистанційне навчання у місті переводять старшокласників. Попередньо на два тижні. Учні початкових класів поки що сидітимуть за шкільними партами
Видавати міжнародні свідоцтва вже обіцяють у профільному міністерстві. Отримати довідку - кажуть чиновники - можна буде в два кліки. І вона для усіх буде безплатною
Користувачі одразу вирішили, що йдеться про розповсюджені у світі ковід-документи - із переліком вакцинацій, але з'ясувалося, що одеський "Паспорт" - це довідка про звичайний ПЛР-тест