На Донбасі підірвалися двоє військовиків. Хлопців у тяжкому стані санавіацією доправили до Дніпра. В одного з поранених, Віталія з Кіровоградщини, пошкоджені кисті рук, осколками понівечене все тіло та очі. Як розказав його напарник вони знайшли квадрокоптер. Намагалися його розібрати, аж раптом пристрій вибухнув.

Сергій Риженко, генеральний директор Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова: