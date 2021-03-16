У Грузії розпочали масову вакцинацію населення [ Редактировать ]
У Грузії почали вакцинувати населення від коронавірусу. Спочатку щеплення зроблять медпрацівникам. А це понад 50 тисяч громадян. Після них сироватку отримають постояльці притулків для літніх людей і співробітники цих закладів.
Третій етап - проведуть для жителів, яким за 75 років. Опісля - решті громадян. Минулої суботи Грузія отримала першу партію вакцини Astra zeneca понад 40 тисяч доз. Наприкінці березня очікують також на препарат від компанії Pfizer.
по теме
Коронавірус упевнено відвойовує втрачені за час локдану позиції. Цифри захворюваності так стрімко злетіли вгору, що налякали і простих українців, і можновладців
Понад 55 тисяч людей в Україні отримали першу дозу вакцини проти коронавірусної хвороби. І в МОЗі сподіваються, що невдовзі охочих імунізуватися побільшає
COVID-19 в Україні: кількість хворих зростає шаленими темпами
В Україні проти COVID-19 щепили вже майже 24 тисячі людей. Переважно, це медики, залучені до роботи з хворими на коронавірус. Мобільні бригади працюють щодня
Ізраїль відкриває економіку та свої кордони. Відновив роботу аеропорт, знову відчинилися ресторани та навчальні заклади