В Украине за нарушение правил дорожного движения начинают действовать новые штрафы. Об этом заявил заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий во время брифинга. Давайте разберемся, сколько теперь придется платить в случае отклонения от правил.

Так, штрафы за некоторые нарушения увеличены в 40 и даже в 80 раз.

Отметим, что изменения коснутся не только водителей, но и вырастут также штрафы за нарушение ПДД велосипедистами и пешеходами.

Ранее сообщалось, что в Украине отменят обязательные письма нарушителям ПДД. Также мы писали о том, что грозит украинцам за оскорбление полицейского. В Верховной Раде появился законопроект, которым предлагается наказывать за оскорбление полицейского арестом или исправительными работами.

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