В Боярке прогремел мощный взрыв (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Боярке под Киевом произошел мощный взрыв. Прямо на дороге на улице Королюка образовалась большая воронка. Об этом сообщает полиция Киевской области.
Взрыв прогремел около 4:00. "Что взорвалось, пока неизвестно, но это не граната", - сообщает "dtp.kiev.ua".
В результате взрыва повреждены четыре припаркованных автомобиля, трансформатор, линии электропередач и забор дома. Взрывной волной выбиты стекла в пяти соседних домах.
Люди в результате взрыва не пострадали. На месте происшествия работала полиция, следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи с собакой.
Сейчас коммунальщики восстанавливают электроснабжение и ликвидируют последствия взрыва.
Напомним, недавно в Бердянске произошел мощный взрыв в квартире, в результате которого погибли два человека.
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