Чемпионку по лыжному фристайлу задержали с героином [ Редактировать ]
Источник: Instagram
В Москве задержали с героином чемпионку России по лыжному фристайлу Анну Орловскую. Она работала закладчицей на Рублевке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В понедельник, 15 марта, 26-летнюю девушку задержали в элитном районе Москвы с семью свертками героина (25,9 грамма), которые она должна была разнести по адресам. При себе у спортсменки были пара мобильников, банковские карты и связки ключей.
Бывшая звезда спорта рассказала, что купила наркотики у некого Александра через Интернет и уже успела сделать закладку на Крылатских холмах.
Девушка призналась, что употребляла около года и до сих пор сидит на наркотиках. Сейчас ей грозит до 20 лет лишения свободы.
Анна Орловская была звездой лыжного спорта в начале 2010-х. Тогда она победила на чемпионате России в дисциплинах слоупстайл и хаф-пайп, также на ее счету выступления в составе национальной команды России на этапах Кубка мира.
В декабре 2013 года ее дисквалифицировали за допинг на два года.
Ранее сообщалось, что двукратного олимпийского чемпиона и 13-кратного чемпиона мира по лыжным гонкам Петтера Нортуга поймали с наркотиками за рулем.
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