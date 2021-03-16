В Москве задержали с героином чемпионку России по лыжному фристайлу Анну Орловскую. Она работала закладчицей на Рублевке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В понедельник, 15 марта, 26-летнюю девушку задержали в элитном районе Москвы с семью свертками героина (25,9 грамма), которые она должна была разнести по адресам. При себе у спортсменки были пара мобильников, банковские карты и связки ключей.

Бывшая звезда спорта рассказала, что купила наркотики у некого Александра через Интернет и уже успела сделать закладку на Крылатских холмах.

Девушка призналась, что употребляла около года и до сих пор сидит на наркотиках. Сейчас ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Анна Орловская была звездой лыжного спорта в начале 2010-х. Тогда она победила на чемпионате России в дисциплинах слоупстайл и хаф-пайп, также на ее счету выступления в составе национальной команды России на этапах Кубка мира.

В декабре 2013 года ее дисквалифицировали за допинг на два года.

Ранее сообщалось, что двукратного олимпийского чемпиона и 13-кратного чемпиона мира по лыжным гонкам Петтера Нортуга поймали с наркотиками за рулем.