Двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам Петтер Нортуг признался в соцсетях, что его с наркотиками задержала полиция.

Я совершил большую ошибку. Прошлой ночью меня остановила дорожная полиция. Я слишком быстро ехал. Меня отправили на тестирование, и в крови обнаружили кокаин. Затем полиция нашла небольшое количество наркотиков у меня дома. Очень переживаю за свое будущее. Мне очень жаль тех, кого я опять разочаровал. Знаю, что будет возбуждено уголовное дело. Я возьму всю ответственность на себя.

34-летний Петтер Нортуг, завоевавший за свою карьеру 20 олимпийских медалей, "вышел на пенсию" в 2018 году.

В октябре 2014 года легендарный лыжник был приговорен в Норвегии к 50 дням тюремного заключения и крупному штрафу за вождение в нетрезвом виде и дачу ложных показаний.

Ранее сообщалось, что двоих российских лыжников из-за допинга пожизненно отстранили от Олимпиад.