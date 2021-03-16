США закликали не визнавати президентські вибори у Сирії [ Редактировать ]
США закликали ООН не визнавати майбутні президентські вибори у Сирії. Із заявою на засіданні Радбезу ООН виступила постпред США Лінда Томас-Грінфілд. У Вашинтоні впевненні, що перегони не будуть вільними та чесними, а лише сприятимуть для подальшої легітимізації Башара Асада.
Дипломатка закликала Дамаск припинити репресії проти власного народу та забезпечити доступ гуманітарних організацій до країни. Нагадаю, режим Асада планує провести так звані президентські вибори вже цієї весни - в період з середини квітня до середини травня.
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