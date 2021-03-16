У Харківській області напали на бригаду швидкої допомоги [ Редактировать ]
На Харківщині двоє невідомих напали на бригаду швидкої допомоги. Сталося це в приміщенні, де медики очікували на виклик. Унаслідок сутички санітарка зазнала тілесних ушкоджень.
У водія - черепно-мозкова травма. Медпрацівників доправили до Валківської центральної районної лікарні. Обставини нападу з'ясовує поліція.
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