10 порушень режиму тиші було на Донбасі минулої доби. Неподалік Верхньоторецького та Водяного окупанти відкривали вогонь із мінометів 120 та 82 калібру. На інших ділянках ворог гатив із гранатометів та стрілецької зброї. Минулося без втрат - повідомили у штабі ООС.

На передовій побував наш кореспондент Руслан Смєщук. Він поспілкувався з українськими оборонцями.

Євген, військовослужбовець Збройних сил України:

Нету такого дня чтобы они не стреляли. В который час мы не знаем, а работать они будут полюбому.

Тому всі у броні, ходити лише окопами, і бути пильним, щоб вчасно почути можливий постріл та встигнути сховатися. Це - передові позиції в околицях Золотого - на Луганщині.

Руслан, військовослужбовець Збройних сил України:

В пять утра началось с громких прилетов, это или 120 или 82 миномет. Их было несколько штук. Потом началась стрелкатня, потом СПГ.

СПГ це важкий гранатомет. Ось такий.

Російські найманці часто поєднують обстріли з мінометів та важких гранатометів.

Руслан, військовослужбовець Збройних сил України:

Это продолжалось полчаса. Потом перерыв и они потом еще пару контрольных взрывов сделали. 120 или 82.

Наші солдати розказують: такі загострення часто бувають тоді, коли одні підрозділи бойовиків змінюють інші.

Євген, військовослужбовець Збройних сил України:

Обстріли і так ідуть, а при ротации, те кто выходят бьют и те кто заходят - тоже прощупывают.

Загалом на фронті зараз триває певне напруження. Українські солдати та міжнародні спостерігачі фіксують переміщення техніки супротивника. Бойовики залякують мирних жителів українським наступом. Є і ще одна недобра ознака. На Донбас прибули відомі російські військові пропагандисти. Вони зазвичай з'являлися перед початком чергової ескалації.