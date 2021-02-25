В четверг, 25 февраля, в Харькове произошел серьезный пожар. Очаг возгорания находится в районе протезного завода на Большой Панасовской. Об этом сообщают очевидцы, а также Facebook-страницы "Харьков City" и "СолнцеЛикий Харьков".

По предварительным данным, пожар произошел в здании по адресу Большая Панасовская, 106. На место происшествия уже прибыли подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС пока официально не сообщают о пожаре. Причины возникновения пожара пока неизвестны. О жертвах или пострадавших информации пока нет.

Напомним, что на днях пожар вспыхнул в детсаду Киева. Спасателям пришлось эвакуировать 124 малышей.

Также мы писали о том, что в Харькове вспыхнул пожар в многоэтажке. В результате происшествия погиб мужчина, спасателям удалось вывести из здания 13 человек. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

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