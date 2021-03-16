Відібрали гроші і спалили будинок: на Рівненщині зухвало пограбували пенсіонерку [ Редактировать ]
Зв'язав скотчем, вимагав гроші, а потім взагалі спалив будинок. Так зухвало в Здолбунові (це неподалік від Рівного) сьогодні серед ночі грабували пенсіонерку! Бабусі - вісімдесят років, і мешкає вона сама.
Вдягнув балаклаву й пішов на справу. Невідомий серед ночі вдерся до будинку 80-річної бабусі, зв'язав їй руки, заклеїв рот і вимагав показати, де гроші. А потім стареньку просто в спідній білизні викинув на вулицю. І поки та тікала до сусідів - підпалив хату.
Анатолій Дуда, житель Здолбунова:
Он, бачите, куски шиферу. Отакі куски стріляло, летіли сюди. Там щось і фукнуло і зразу на горі дуже кріпко зайнялося.
У будинку дощенту вигоріли дві кімнати, мансардний поверх і дах. А в тих кімнатах, що вціліли від вогню повно слідів, як нападник шукав бабусині "статки". Вціліла господиня - у шоковому стані.
Що саме вдалося викрасти з будинку, - в поліції кажуть, - встановити наразі неможливо. Вогонь зробив свою справу. А от сусіди постраждалої стверджують: жінка напередодні отримала пенсію. До того ж усі знають, що одна з її доньок живе у Німеччині. Тож не відкидають, що зловмисник сподівався на великі гроші. Але на камеру відкрито говорити люди побоюються.
Перше що - замести сліди, можливість. Друге - можливо, було залякування: скажемо припугнути, запалити.
Не говіркі й родичі самої постраждалої.
Ви розумієте, яке в людей горе! - Розуміємо. І не треба сипати сіль на рану!
У поліції відкрили кримінальне провадження за двома статтями.
Олександр Панасюк, заступник начальника ГУ Нацполіції в Рівненській області:
Версії: корисливо-насильницький злочин, тобто напад з метою заволодіння чужим майном. Друга версія, це безпосереднє проникнення в будинок з метою знищення майна шляхом підпалу.
І надвечір зловмисника знайшли. Ним виявився 30-річний сусід. Чоловікові за скоєне загрожує до 15 років ув'язнення.
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