Зв'язав скотчем, вимагав гроші, а потім взагалі спалив будинок. Так зухвало в Здолбунові (це неподалік від Рівного) сьогодні серед ночі грабували пенсіонерку! Бабусі - вісімдесят років, і мешкає вона сама.

Вдягнув балаклаву й пішов на справу. Невідомий серед ночі вдерся до будинку 80-річної бабусі, зв'язав їй руки, заклеїв рот і вимагав показати, де гроші. А потім стареньку просто в спідній білизні викинув на вулицю. І поки та тікала до сусідів - підпалив хату.

Анатолій Дуда, житель Здолбунова:

Он, бачите, куски шиферу. Отакі куски стріляло, летіли сюди. Там щось і фукнуло і зразу на горі дуже кріпко зайнялося.

У будинку дощенту вигоріли дві кімнати, мансардний поверх і дах. А в тих кімнатах, що вціліли від вогню повно слідів, як нападник шукав бабусині "статки". Вціліла господиня - у шоковому стані.

Що саме вдалося викрасти з будинку, - в поліції кажуть, - встановити наразі неможливо. Вогонь зробив свою справу. А от сусіди постраждалої стверджують: жінка напередодні отримала пенсію. До того ж усі знають, що одна з її доньок живе у Німеччині. Тож не відкидають, що зловмисник сподівався на великі гроші. Але на камеру відкрито говорити люди побоюються.

Перше що - замести сліди, можливість. Друге - можливо, було залякування: скажемо припугнути, запалити.

Не говіркі й родичі самої постраждалої.

Ви розумієте, яке в людей горе! - Розуміємо. І не треба сипати сіль на рану!

У поліції відкрили кримінальне провадження за двома статтями.

Олександр Панасюк, заступник начальника ГУ Нацполіції в Рівненській області:

Версії: корисливо-насильницький злочин, тобто напад з метою заволодіння чужим майном. Друга версія, це безпосереднє проникнення в будинок з метою знищення майна шляхом підпалу.

І надвечір зловмисника знайшли. Ним виявився 30-річний сусід. Чоловікові за скоєне загрожує до 15 років ув'язнення.