17 марта в немалом количестве стран отмечают День святого Патрика. По легенде, этот святой был христианским просветителем на ирландских землях. Сейчас он считается духовным покровителем Ирландии. В этой стране 17 марта - официальный выходной.

Праздник стал настолько популярным в Ирландии и за ее пределами, что даже существует поговорка - 17 марта каждый является ирландцем. Мы расскажем вас что можно и нельзя делать в этот день.

Что нужно сделать

Одеваться в зеленый и синий. Зеленый цвет считается национальной краской ирландцев. Саму Ирландию часто называют зеленым островом. Поэтому 17 марта стоит украсить дом и себя украшениями зеленого цвета.

Украшать все изображением клевера. Еще одним символом праздника является клевер. Он выбран не случайно, ведь ее три листа важны для объяснения христианства. Мол, по легенде, именно на примере клевера святой Патрик объяснял представителям местных племен, что христианский бог - триединый - Бог Отец, Бог-сын и Бог Святой дух.

Употреблять алкоголь. В день святого Патрика традиционно употребляют алкоголь. Даже существует специальная посуда для этого дня - "чарка Патрика". Пьют виски, эль и темное пиво. Также перед тем, как пить виски, следует положить в него трилистник, так вы привлечете успех. После употребления алкоголя листок "заячьей капусты" стоит выбросить через плечо. Этот обычай называется "утопить трилистник".

Что категорически запрещено делать

грустить.

бороться с космополитизмом.

идти в лес искать змей (так по легенде святой Патрик изгнал змей из Ирландии).

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