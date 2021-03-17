Зв'язок між убивствами поки ще встановлюють

Серія нападів на spa-салони сталася у США. 8 людей загинули. Інцидент трапився у штаті Джорджія. Невідомий відкрив вогонь у двох закладах Атланти. Там загинули три жінки. За годину до цього, неподалік міста, у spa-салоні вбили п'ятьох людей. Усі вони були азійського походження.

Зв'язок між убивствами поки ще встановлюють. Та поліції вдалося затримати підозрюваного в одному з трьох нападів. Ним виявився двадцяти однорічний чоловік.