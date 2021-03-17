В очікуванні "зеленого світла". Країни ЄС, які призупинили вакцинацію препаратом "Астразенека" чекають на висновки Європейської агенції з лікарських засобів. Вже завтра фахівці організації оголосять рекомендації щодо подальшого використання сироватки. Що думають з приводу зупинки вакцинації німці? І чи не бояться щеплень жителі тих європейських країн, які не відмовилися від "Астразенеки"? Тетяна Логунова розкаже.

Жителька Берліна Анетте Швертц уважно стежить за дискусією щодо вакцини "Астразенека". Нещодавно вона отримала першу дозу цієї сироватки і тепер чекає на другу.

Анетте Швертц жителька Берліна:

Коли я почула про тимчасове припинення імунізації, подумала: боже, бідні ті люди, які зараз чекають на щеплення. І як пощастило мені, що я вже раз вакцинувалася.

Фрау Швертц фізіотерапевт і щодня контактує з десятками пацієнтів. Її робота не дозволяє витримувати соціальну дистанцію.

Анетте Швертц, жителька Берліна:

Другу ін'єкцію мені мають зробити 24 квітня. І шкода, якщо мені не вдасться отримати другої дози. Не знаю, що тоді робити.

Теоретично пані Швертц можуть імунізувати іншим препаратом. Експерти кажуть, сироватки можна комбінувати.

Франк Ульріх Монтгомері, голова Всесвітньої медичної асоціації:

У випадку з "Астразенекою" нам пощастило, адже інтервал між щепленнями може тривати до трьох місяців. Тобто, нинішня пауза - не позначиться. Якщо все буде добре, люди пізніше отримають свою другу дозу "Астразенекою". Якщо знайдуть проблеми, ми запропонуємо інші препарати.

Чи відновлять Німеччина та низка інших країн ЄС вакцинацію "Астразенекою", може вирішитися вже завтра. Свої рекомендації щодо цього має оголосити Європейська агенція з лікарських засобів.

Що скажуть експерти - вгадати важко. Але можна спрогнозувати. Адже Європейська агенція з лікарських засобів уже кілька разів наголошувала: немає жодних даних, що саме вакцина викликає утворення тромбів. А переваги препарату незрівнянно вищі за потенційні ризики. Особливо зараз, коли в Європі починається третя хвиля пандемії.

Висновків експертів не чекають у Бельгії. Там не припинили вакцинації "Астразенекою".

Ів ван Летем, представник уряду Бельгії по боротьбі з коронавірусом:

На даний момент у нас немає інформації, яка б дозволила говорити про небезпечність вакцини "Астразенека". П'ять із половиною мільйонів щеплень було зроблено у ЄС, 10 мільйонів - у Великій Британії. І немає жодних даних, що показник тромбоемболічних реакцій у імунізованих вищий, ніж серед населення загалом.

У центрах вакцинації, щоправда, визнають: після галасу навколо "Астразенеки", від щеплень відмовляються частіше.

Ян Строобантс, координатор Центру вакцинації у місті Антверпен:

Щодня ми робимо близько двох тисяч ін'єкцій. Сьогодні відмовилися щепитися кілька десятків людей. Можливо, вони усі раптом занедужали або просто не змогли прийти. Але ми підозрюємо, що це через "Астразенеку". Утім, мушу сказати, що на вільні місця одразу знаходяться охочі вакцинуватися.

Удар по іміджу сироватки вже називають головним наслідком історії щодо тимчасового припиненням імунізації. Навіть якщо завтра експерти в один голос ще раз назвуть "Астразенеку" безпечною, знадобиться час, щоб люди в це знову повірили.