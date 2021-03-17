Причиною катастрофи українського літака поблизу Тегерана стала помилка оператора системи протиповітряної оборони. Такий висновок оприлюднила Організація цивільної авіації Ірану в остаточному звіті щодо розслідування.

Нагадаю, трагедія сталася торік у січні. "Боїнг", який летів у Київ, розбився невдовзі після вильоту з Тегерана. 176 людей усі, хто був на облавку - загинули. Іранські слідчі встановили, що військові прийняли український борт за ворожу ціль. Дозволу на авіаудар від командування оператор не отримав.

І випустити дві ракети, начебто, вирішив самостійно. При цьому - інформація, що це цивільний літак, у системі військових була. В українському МЗС із іранською версією не згодні. Кажуть: Тегеран намагається уникнути відповідальності.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України: