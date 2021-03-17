Помилка оператора: в Ірані назвали причину збиття українського літака [ Редактировать ]
Причиною катастрофи українського літака поблизу Тегерана стала помилка оператора системи протиповітряної оборони. Такий висновок оприлюднила Організація цивільної авіації Ірану в остаточному звіті щодо розслідування.
Нагадаю, трагедія сталася торік у січні. "Боїнг", який летів у Київ, розбився невдовзі після вильоту з Тегерана. 176 людей усі, хто був на облавку - загинули. Іранські слідчі встановили, що військові прийняли український борт за ворожу ціль. Дозволу на авіаудар від командування оператор не отримав.
І випустити дві ракети, начебто, вирішив самостійно. При цьому - інформація, що це цивільний літак, у системі військових була. В українському МЗС із іранською версією не згодні. Кажуть: Тегеран намагається уникнути відповідальності.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Змушені констатувати що розслідування було упередженим, представлені докази вибірковими, а висновки оманливими. Документ не надає всіх обставин, не розкриває першопричини трагедії, та ланцюжок дій, які до неї призвели. Якщо Іран не хоче добровільно з'ясувати істину у цій трагедії, ми разом із партнерами знайдемо способи, як цього добитися. Ми не дамо Ірану приховати правду і уникнути відповідальності за цей злочин.
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