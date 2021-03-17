Фрукты могут быть опасны для здоровья / Фото: Pexels

В Украину завезли фрукты, которые могут быть опасны для здоровья. Во фруктах выявили хлорпирифос-метил. Данное вещество используется для борьбы с различными вредными насекомыми и клещами. Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве на своей странице в Facebook.

Так, на прилавках появились грейпфруты, которые обработали опасным веществом для человека. Их экспортировали из Турции (Экспортер: Menas Mersin Zirai Urn. Ve Tik AS Mersin) в Нидерланды (поставщик: Staay Food Group, Papendrecht), откуда отправили в Украину (получатель ООО "ТС Плюс" в Киеве).

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Операторов рынка призвали изъять из продажи данные фрукты, если у них они есть.

Отметим, что различить такие фрукты визуально невозможно. Однако, каждый потребитель может поинтересоваться происхождением продукции.

Сообщение системы RASFF (система быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам, - ред.) дают нам данные, которыми мы делимся и с вами.

Потребителям предложили обращаться в ведомство в случае выявления данных фруктов по телефону (044) 486-95-85 или электронной почте: [email protected]

Ранее мы писали о том, какие утренние привычки опасны для здоровья. По словам британского телеврача Мириам Стоппард, некоторые вещи нельзя делать утром.

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