В Украину завезли опасные фрукты: чего опасаться [ Редактировать ]
В Украину завезли фрукты, которые могут быть опасны для здоровья. Во фруктах выявили хлорпирифос-метил. Данное вещество используется для борьбы с различными вредными насекомыми и клещами. Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве на своей странице в Facebook.
Так, на прилавках появились грейпфруты, которые обработали опасным веществом для человека. Их экспортировали из Турции (Экспортер: Menas Mersin Zirai Urn. Ve Tik AS Mersin) в Нидерланды (поставщик: Staay Food Group, Papendrecht), откуда отправили в Украину (получатель ООО "ТС Плюс" в Киеве).
Операторов рынка призвали изъять из продажи данные фрукты, если у них они есть.
Отметим, что различить такие фрукты визуально невозможно. Однако, каждый потребитель может поинтересоваться происхождением продукции.
Сообщение системы RASFF (система быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам, - ред.) дают нам данные, которыми мы делимся и с вами.
Потребителям предложили обращаться в ведомство в случае выявления данных фруктов по телефону (044) 486-95-85 или электронной почте: [email protected]
Ранее мы писали о том, какие утренние привычки опасны для здоровья. По словам британского телеврача Мириам Стоппард, некоторые вещи нельзя делать утром.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В четверг, 17 марта, в Киеве могут усилить карантин
В среду, 17 марта, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca
Идеальная улыбка часто ассоциируется с крепким здоровьем
Одразу двом хворим пацієнтам пересадили органи: одному серце, іншому печінку, ще двоє людей чекають на пересадку нирок
Аби "Ковішилду" вистачило на всіх, у Мінохорони здоров'я вирішили збільшити час між першою та другою дозою вакцини