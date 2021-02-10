Некоторым людям на время лучше отказаться от употребления фруктов, особенно в период восстановления после болезни. О секретах правильного питания рассказали нутрициологи, передает newsyou.info.

Медики пояснили что, многие люди страдают от замедленного пищеварения и нарушенной микробиомы кишечника. Им рекомендуется употреблять фрукты в первой половине дня, когда еда в желудок еще не поступала. Если процессы пищеварения замедлены, а в желудок попадает содержащаяся в этих продуктах фруктоза и сахароза, брожение усиливается.

В итоге возникает вздутие и человек испытывает сильный дискомфорт. Опасным назвали также синдром избыточного бактериального и грибкового роста. Он обычно развивается на фоне бродильных процессов. По этой причине от фруктов в период, когда возникают проблемы с ЖКТ, лучше вообще отказаться.

Ягоды несут организму больше пользы. Они богаты на антиоксиданты, которые благотворно влияют на здоровье и продлевают молодость. Во избежание метеоризма лучше употреблять кислые, а не сладкие фрукты.

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