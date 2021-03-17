Люди не постраждали

У Дніпрі вдруге за тиждень зухвало пограбували банкомат. Потужний вибух пролунав близько третьої ночі. У середмісті.

Люди не постраждали. Вибуховою хвилею вибило шибки та двері у відділенні "Ощадбанку", де й стояв банкомат. Термінал розірвало. І зловмисникам вдалося викрасти готівку, скільки саме правоохоронці не кажуть.

Нагадаю, у ніч проти понеділка у передмісті Дніпра теж пограбували банкомат "Ощадбанку". І зловмисники діяли за схожою схемою - термінал підірвали.