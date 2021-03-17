У Дніпрі вибухом розірвало банкомат [ Редактировать ]
У Дніпрі вдруге за тиждень зухвало пограбували банкомат. Потужний вибух пролунав близько третьої ночі. У середмісті.
Люди не постраждали. Вибуховою хвилею вибило шибки та двері у відділенні "Ощадбанку", де й стояв банкомат. Термінал розірвало. І зловмисникам вдалося викрасти готівку, скільки саме правоохоронці не кажуть.
Нагадаю, у ніч проти понеділка у передмісті Дніпра теж пограбували банкомат "Ощадбанку". І зловмисники діяли за схожою схемою - термінал підірвали.
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Потужний вибух пролунав близько третьої ночі. Цього разу у середмісті. Люди не постраждали. Вибуховою хвилею вибило шибки та двері у відділенні "Ощадбанку", де знаходився банкомат
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