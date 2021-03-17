У Сполучених Штатах серія нападів на спа-салони. Загиблих - восьмеро. Невідомий відкрив вогонь у двох закладах Атланти. Там загинули три жінки. А за годину до цього у передмісті теж у спа-салоні вбили п'ятьох людей.

Усі жертви були азійського походження. Зв'язок між убивствами ще встановлюють. Та поліції вдалося затримати підозрюваного в одному з трьох нападів.

Джей Бейкер, речник відділу поліції: