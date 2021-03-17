люди массово заболели после 8 марта / Фото: Pexels

С 8 по 14 марта в Украине ОРВИ, включая коронавирус, заразились 198 455 человек. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

Сообщается, что циркуляции вирусов гриппа не зарегистрировано.

Интенсивный показатель заболеваемости на 8,1% превысил эпидемический порог, который рассчитан для Украины. Это на 9,5% меньше аналогичного периода прошлого сезона.

Интенсивность эпидпроцесса в Киевской, Донецкой, Черкасской и Сумской областях соответствует среднему уровню. Там наблюдается превышение эпидпорога на 3,1–13,3%.

В Закарпатской, Житомирской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях высокий уровень интенсивности эпидемиологического процесса: эпидпорог превышен на 28,4-62,5%.

В других регионах интенсивность эпидпроцесса ОРВИ, в том числе коронавирусной инфекции, на низком уровне.

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