Почти 200 тысяч человек слегли с ОРВИ после 8 марта [ Редактировать ]
С 8 по 14 марта в Украине ОРВИ, включая коронавирус, заразились 198 455 человек. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.
Сообщается, что циркуляции вирусов гриппа не зарегистрировано.
Интенсивный показатель заболеваемости на 8,1% превысил эпидемический порог, который рассчитан для Украины. Это на 9,5% меньше аналогичного периода прошлого сезона.
Интенсивность эпидпроцесса в Киевской, Донецкой, Черкасской и Сумской областях соответствует среднему уровню. Там наблюдается превышение эпидпорога на 3,1–13,3%.
В Закарпатской, Житомирской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях высокий уровень интенсивности эпидемиологического процесса: эпидпорог превышен на 28,4-62,5%.
В других регионах интенсивность эпидпроцесса ОРВИ, в том числе коронавирусной инфекции, на низком уровне.
Читайте также, смертность от COVID-19 превысила уровень гриппа. Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о количестве умерших с указанием причин за январь-октябрь. Всего за первые десять месяцев 2020 года умерло 485 734 человек.
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