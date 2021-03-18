Трубопровод "Северный поток-2", по которому российский газ по дну Балтийского моря пойдет в Германию, является "ловушкой для Европы". Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Мы не обошли стороной тему энергетики. Ценим, что Литва всеми возможными инструментами противодействует реализации "Северного потока-2", который является ловушкой не только для Украины, но и для стран всей Европы.

По итогам переговоров Зеленский и Науседа подписали Совместную декларацию о европейской перспективе Украины.

Напомним, что "Северный поток-2" представляет собой расширенную версию действующего трубопровода "Северный поток". ​Оператор проекта Nord Stream 2 AG, единственный акционер - "Газпром".

Новый газопровод протяженностью 1230 км прокладывают по дну Балтийского моря от побережья России до Германии, его ориентировочная мощность составит 55 млрд кубометров в год.

Трубопровод проложен на 95%, остается проложить около 120 км труб в датских и 30 км в немецких водах.

Проект застопорился в декабре 2019 год после введения США санкций против компаний, которые участвуют в его постройке. Из-за этого ряд подрядчиков вышли из проекта. Россия возобновила строительство собственными силами в конце 2020-го.

США ввели санкции против "Северного потока-2" 19 января 2021 года. Под них попали судно-трубоукладчик "Фортуна" и ее владелец, компания "КВТ-РУС". Несмотря на это, 6 февраля 2021 года работы были возобновлены судном "Фортуна" в датской эксклюзивной экономической зоне.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал сообщения о побочных эффектах Covishield "информационной атакой".