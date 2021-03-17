Работы по укладке первой ветки (Line A) газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Дании начнутся в конце марта, когда к строительству присоединится судно "Академик Черский". Об этом сообщило Датское энергетическое агентство (DEA) в комментарии "РИА Новости".

9 марта российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" прибыло в район Калининграда для проведения ходовых и предэксплуатационных испытаний. После них судно начнет укладку труб.

"Планируется, что укладка труб (Line A) возобновится в конце марта и продлится в период до конца третьего квартала 2020 года", - сообщило Датское энергетическое агентство.

Вторую ветку газопровода (Line B) сейчас строит российское судно-трубоукладчик "Фортуна".

Напомним, что "Северный поток-2" представляет собой расширенную версию действующего трубопровода "Северный поток". ​Оператор проекта Nord Stream 2 AG, единственный акционер - "Газпром".

Новый газопровод протяженностью 1230 км прокладывают по дну Балтийского моря от побережья России до Германии, его ориентировочная мощность составит 55 млрд кубометров в год.

Трубопровод проложен на 95%, остается проложить около 120 км труб в датских и 30 км в немецких водах.

Проект застопорился в декабре 2019 год после введения США санкций против компаний, которые участвуют в его постройке. Из-за этого ряд подрядчиков вышли из проекта. Россия возобновила строительство собственными силами в конце 2020-го.

США ввели санкции против "Северного потока-2" 19 января 2021 года. Под них попали судно-трубоукладчик "Фортуна" и ее владелец, компания "КВТ-РУС". Несмотря на это, 6 февраля 2021 года работы были возобновлены судном "Фортуна" в датской эксклюзивной экономической зоне.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину.

Ранее сообщалось, что Разумков призвал США заблокировать "Северный поток-2".