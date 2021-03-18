Сполучені Штати тим часом нарощують виробництво вакцини проти коронавірусу. За даними департаменту охорони здоров'я, до літа компанії поставлять понад 700 мільйонів доз. Наразі у США зареєстровано три препарати, усі вони ефективні, зокрема і проти мутованих - заразніших - штамів.

Американська вакцина Johnson&Johnson ефективна проти мутованих штамів коронавірусу, заявили у ВООЗ. Раніше препарат затвердили у США, Канаді та Європейському Союзі. Він ефективний на 85% проти важкої форми хвороби і на 72% проти помірних симптомів. Тестували вакцину серед усіх расових і вікових груп.

Препарат однодозовий, а зберігати його можна при середніх температурах - від мінус 20 до плюс чотирьох градусів за Цельсієм. Щепити сироваткою Johnson&Johnson від початку березня почали громадян Сполучених Штатів.

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Два в одному. Японська компанія розробила новітній тест на коронавірус. Як і для ПЛР-дослідження, пацієнт має здати мазок із носоглотки. Але спеціальний набір хімічних реагентів визначає не лише наявність самого збудника, а і його вид - класичний чи мутований. Це важливо, оскільки зараз варіації коронавірусу можна діагностувати лише окремою процедурою - секвенуванням у лабораторії. А така можливість є не в кожній країні.

Зокрема Україна направляє аналізи на діагностику за кордон. За оцінками японських винахідників, на доопрацювання тесту потрібно ще два місяці. Потім його масово постачатимуть медикам.

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Молоді люди на 80% захищені від повторного зараження ковідом, а ось літні майже удвічі менше. До такого висновку дійшли данські медики. Вони зібрали дані ПЛР-тестів, які торік зробили понад чотири мільйони громадян країни. Порівняли дані першої та другої хвиль. Виявилося, що вдруге частіше хворіли саме ті, кому за 65. Тому, зазначають науковці, карантинні заходи та імунізацію повинні передусім застосовувати саме для цієї групи населення.

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Коли закінчиться пандемія? Американські науковці з різних центрів пояснюють: кожна країна переживає спалахи по-своєму. Але є три показники, які відстежують учені. Перший - це число шпиталізацій. Як саме вплине вірус на той чи інший організм передбачити складно. Чим більше пацієнтів зі складною формою, тим більше навантаження на лікарні. Друге - це показник відтворення, тобто скільки людей інфікує одна особа. Що менше, то краще.

Нарешті, третя цифра - це відсоток вакцинованих громадян. Перший у світовому рейтингу Ізраїль. США планують вакцинувати всіх дорослих до літа.