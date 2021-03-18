Хвиля локдаунів накриває не лише Україну. В Європі країни одна за одною запроваджують обмеження. І виною тому - британський штам. Наскільки може затягнутися ізоляція? І чи варто сподіватися на подорожі? Ірина Іванова з'ясовувала.

Ситуація загрозлива, регіональні обмеження не діють - сусідня Польща від завтра посилює карантин на всій території. Щоденний приріс інфікованих побив цьогорічний рекорд 25 тисяч випадків.

Адам Недзельський, міністр охорони здоров'я Польщі:

По всій країні закриваємо торговельні центри, кінотеатри, театри, музеї, художні галереї та інші розважальні та культурні заклади. Не працюватимуть басейни, сауни, солярії, спортивні центри. Найважливіша інформація - для батьків: на жаль, мусимо перевести на дистанційне навчання школярів із першого по треті класи.

Це ще не цілковитий локдаун, але з такими темпами інфікувань - до нього недалеко. У країні вирує значно заразніший - британським штам коронавірусу. Він спричиняє понад половину випадків захворювань. Обмеження діятимуть до 9 квітня, тобто католицький Великдень поляки святкуватимуть удома.

Анджей Мацейський, житель Варшави:

Нічого для мене нового. Уже два великих свята так провели: Різдво і торішній Великдень. Як не прикро, локдаун нам потрібний.

Готуються посилити регіональні обмеження у Франції - рівно через рік після запровадженого першого в країні загальнонаціонального локдауну. Третя хвиля епідемії жене статистику інфікувань угору, більш як 38 тисяч заражень за добу. Одна з найгірших ситуацій у столиці.

Габріель Аталь, речник уряду:

Попереду штормовий період, ситуація складна і буде такою ще декілька тижнів, мусимо вистояти. Треба зосередитися на головному - на вакцинації.

Досі на жорсткому карантині іспанці. Вийти з дому можна лише за необхідності. Зате іноземцям приїжджати можна. Місцеві обурені рішенням влади пустити в країну на великодні канікули європейців. Німці масово кинулися купувати путівки на сонячну Майорку.

Еміліо Рівас, житель Мадрида:

Нам в Іспанії заборонено їздити з одного регіону в інший через локдаун, а туристам можна висаджуватися в аеропорту і розносити інфекцію. Так, ніби іноземці не можуть бути заразними, а от жителям Мадрида та іншим іспанцям треба лишатися вдома.

Пандемія виснажує не лише охочих відпочити іспанців, а й місцеву економіку. Доходи туристичної галузі за минулий рік скоротилися чи не втричі. Торік у Іспанії побували тільки 19 мільйонів іноземців. Це найнижчий рівень за останні пів століття.