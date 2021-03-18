Найбільша криза відносин. Стосунки Вашингтона та Москви зараз на найнижчій точці. Російського посла відкликають додому; кажуть для консультацій. А нова адміністрація США готова вдарити по Кремлю ще й додатковими санкціями.

Про наймасштабніший для адміністрації Байдена міжнародний конфлікт та його наслідки - із Вашингтона розкаже Дмитро Анопченко.

Усе почалося з інтерв'ю президента Байдена телеканалу ABC, яке в принципі не обіцяло сенсацій.

Ви ж знаєте Володимира Путіна. Думаєте, він убивця? - Угу. Я так думаю. - А яку ціну він має заплатити? - Він заплатить свою ціну.

Цих висловлювань виявилося достатньо, щоб провідні світові ЗМІ просто вибухнули гучними заголовками.

Байден сказав, що вважає Путіна кілером!

Президент називає президента Росії... Вважає його вбивцею!

Найімовірніше, за цими словами не було якогось зовнішньополітичного підтексту або продуманого плану Байден просто сказав, що думає. Але це зараз максимально загострило взаємини Вашингтона і Москви.

У Росії кажуть про "істерику", Путін у відповідь "побажав Байдену здоров'я", вочевидь натякнувши на вік американського президента.

Володимир Путін, президент РФ:

И вот, вы знаете, я вспоминаю - в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, мы говорили так: кто как обзывается, тот так и называется. Это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом, психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества.

Російського амбасадора в США - відкликають. Поки що для консультацій. Гірше в дипломатії може бути тільки взагалі посла відкликати, або - зовсім розірвати дипломатичні відносини.

Показова і реакція Євросоюзу, де слова Байдена не просто не засудили, чого безперечно хотіли б у Москві, але і заявили - "саме Путін як президент країни несе відповідальність за політику та дії російської влади".

Набіла Массралі, речниця Єврокомісії:

На жаль, є довгий список успішних і невдалих замахів, вчинених щодо критиків та незалежних осіб у Федерації, включно з політиками і журналістами. Російська влада також зважилася на незаконні дії в Україні і відіграла чітку роль у інших конфліктах у сусідніх із ЄС країнах та за їхніми межами. Як президент Російської Федерації Володимир Путін у підсумку несе відповідальність за політику та дії російської влади.

За словесною баталією тепер підуть ще й санкції, оскільки американська розвідка вважає, що особисто Путін був натхненником брудної інформаційної кампанії проти Байдена і демократів. Телекомпанія CNN отримала з джерел у Білому домі перші подробиці.

Додаткові санкції введуть і проти Росії, і проти людей, близьких до Путіна. Американські високопосадовці натякнули моїм колегам, що запровадять їх уже наступного тижня. Ми вже бачили санкції через отруєння Навального; знаємо, що в США є практика не вводити обмеження особисто проти лідерів іноземних держав. Тож припущу, що це не будуть заходи покарання, спрямовані особисто проти Путіна, але опосередковано він теж "заплатить свою ціну".

І все це може бути свідченням кардинальних змін у підходах Вашингтона до відносин із Москвою.

Частина команди Байдена переконувала його не розривати взаємини з Росією повністю і все ж підтримувати діалог у питаннях, які є в інтересах Сполучених Штатів. Зокрема, щодо Сирії, Афганістану, КНДР, урешті-решт щодо Україні, де Вашингон міг би навіть приєднатися до "нормандської четвірки".

Але це президентське інтерв'ю ABC (навмисно чи ні) стало переламним моментом, після якого повернутися до цього плану буде вже складно, якщо не сказати - неможливо.

А от чи дійде до повного припинення діалогу (і навіть - нової "холодної війни", про що вже почали говорити політологи) - остаточно з'ясується наступного тижня, коли будуть оприлюднені чергові "чорні списки" і стане зрозумілим, наскільки жорсткими є нові антиросійські санкції.