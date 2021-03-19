COVID-19 в Україні: країна переходить до другого етапу імунізації [ Редактировать ]
Темпи поширення коронавірусу в Україні не знижуються. 15 тисяч 850 інфікувань зафіксували минулої доби. 262 пацієнтів померло. Чотири з половиною тисячі - одужало. Найбільше інфікувань у Києві та області, а також на Львівщині - повідомили у МОЗі.
За вчорашній день, вперше з початку кампанії, щеплення отримали понад 10 тисяч осіб. І Україна переходить до другого етапу імунізації. Про це у Верховній раді заявив керівник МОЗ Максим Степанов. За його словами, у черзі на ін'єкції понад 290 тисяч українців.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я про етапи вакцинації:
З наступного тижня розпочинається робота стаціонарних пунктів щеплення та вакцинація сімейних лікарів. На сьогодні вакциновано 92 713 людей. Мета це досягнення колективного імунітету, а він починає формуватися з цифри 60 відсотків вакцинованих.
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