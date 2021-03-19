У Кенії популяція слонів під загрозою вимирання [ Редактировать ]
Фермерські угіддя загрожують популяції слонів у Кенії. Господарства створюють посеред дикої природи. І відбирають територію у слонів. Ферми з авокадо розмістили біля підніжжя гори Кіліманджаро на ста вісімдесяти гектарах землі.
Охоронці природи наполягають, що угіддя перешкоджають "випасу" двох тисяч слонів, і є загрозою для існування тварин. Фермери виправдовуються - мовляв, роблять хорошу справу, бо надають тамтешнім жителям робочі місця.
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Фермерські угіддя загрожують популяції слонів у Кенії. Господарства створюють посеред дикої природи. І відбирають територію у слонів
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