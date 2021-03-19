Секс-символ Голливуда 90-з годов Шэрон Стоун написала мемуары под названием "Красота жить дважды", отрывки из которых опубликовал журнал Vanity Fair.

В них 63-летняя актриса откровенно рассказала о съемках эротического триллера "Основной инстинкт", который в 1992 году принес ей мировую славу.

Стоун описала, как снималась легендарная сцена допроса, где ее героиня-писательница Кэтрин Трамелл, на которой нет нижнего белья, показывает промежность, соблазняя следователей.

Шэрон заявила, что режиссер Пол Верховен обманул ее, чтобы она продемонстрировать свою интимную часть тела. И пообещал, что на экране ничего не будет видно.

Мы ничего не видим - мне просто нужно, чтобы ты сняла трусики, потому что белый цвет отражает свет.

Актриса увидела результат только после того, как материал был полностью отснят.

После того, как мы сняли "Основной инстинкт", меня позвали посмотреть. Не наедине с директором, как можно было бы ожидать, учитывая ситуацию, а в комнате, полной агентов и юристов, большинство из которых не имели никакого отношения к проекту. Так я впервые увидела свою вагину.

По словам этого она дала Полу Верховену пощечину и выбежала вон. А потом позвонила своему адвокату Марти Сингеру.

Марти заявил, что они не могут выпустить этот фильм в том виде, в каком он был. Что я могу получить судебный запрет. Во-первых, в то время это давало фильму рейтинг X. Напомню, это был 1992 год. И согласно правилам Гильдии киноактеров, моего профсоюза, незаконно снимать оголять мое тело подобным образом.

Взвесив все за и против, Шэрон Стоун решила оставить все, как есть, поскольку эта сцена очень гармонично вписывается в фильм и дополняет образ ее персонажа.

Режиссер Пол Верховен ранее заявлял в интервью, что Шэрон Стоун отлично знала на что идет.

Она лжет. Любая актриса знает, что она увидит, если вы попросите ее снять нижнее белье и направите туда камеру.

Ранее сообщалось, что звезда "Основного инстинкта" заявила, что больше не собирается заводить романы с мужчинами.