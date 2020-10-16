Звезда "Основного инстинкта" заявила, что больше не будет заводить романы с мужчинами (фото 2009 года) Источник: открытые источники

Секс-символ Голливуда 90-з годов Шэрон Стоун заявила, что завязала с мужчинами и наслаждается статусом одинокой женщины. Об этом она рассказала во время телешоу, которое ведет Дрю Бэрримор, сообщает The Mirror.

62-летняя Шэрон сообщила, что ей "осточертели свидания". И что мужчины для нее "эмоционально недостаточно зрелы". У актрисы уже есть трое детей, и ей не нужен еще один взрослый ребенок.

Я покончила со свиданиями. Я нахожу людей неискренними и не стоящими моего времени. Мне больше нравится проводить время в одиночестве, а также с моими детьми и друзьями... Я не хочу неискренности, всякой чепухи и игр.

В декабре прошлого года Шэрон жаловалась, что пыталась завести новые отношения с помощью приложения для знакомств Bumble, однако ее аккаунт заблокировали, поскольку сочли, что он "чересчур хорош, чтобы быть настоящим". Администрация и пользователи не поверили, что кинозвезда может искать партнера онлайн.

У Стоун не было серьезных отношений с 2019 года, после того, как она рассталась с итальянским экоактивистом Энцо Курсио, который на десять лет моложе ее.

Актриса была дважды официально замужем. Ее первым мужем был телепродюсер Майкл Гринбург, они поженились в 1984 году и развелись три года спустя. В 1998 году она вышла замуж за редактора газеты San Francisco Chronicle Фила Бронштейна. В 2004-м они развелись.

Стоун не может иметь своих детей, поэтому завела трех приемных сыновей: Роэна, Лэрда и Куинна.

Ранее сообщалось, что Шэрон Стоун выложила в сеть пробы легендарной сцены из "Основного инстинкта".