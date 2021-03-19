РНБО розглядає запровадження санкцій проти олігархів [ Редактировать ]
В Офісі Президента в ці хвилини триває засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Як повідомляло "Радіо Свобода", посилаючись на відповідь від РНБО на свій запит, сьогодні Радбез має розглянути санкції стосовно українського олігарха та колишнього чиновника Ігоря Коломойського.
Нагадаємо, 5 березня проти нього ввели санкції Сполучені Штати за "причетність до значної корупції". Секретар РНБО Олексій Данілов минулого тижня заявив, що Рада національної безпеки й оборони на наступному засіданні продовжить розгляд питань про запровадження санкцій проти фізичних і юридичних осіб. І додав, що ми дізнаємося кого це стосуватиметься, після проведення засідання.
Тож дізнаємося про це з випуску "Подробиць", о двадцятій.
по теме
Уже традиційний час новин від Ради національної безпеки. Засідав Радбез і сьогодні. У закритому режимі. На порядку денному - були "кримське питання", подвійне громадянство чиновників, а ще справи про державну зраду та санкції
В среду, 17 марта, замглавы Офиса президента Юлия Свириденко сделал заявление
У Дубінського ще є шанс оскаржити це рішення на наступному з'їзді "слуг". Нагадаю, у січні нардеп потрапив під санкції США. А на початку лютого його виключили з парламентської фракції
Аби нейтралізувати вплив інформаційних атак і закидів проти України з боку Росії, Штаб центру відстежуватиме у соцмережах та медіа антиукраїнську підривну діяльність
Якби не Харківські угоди, у 2017 році росіяни мали б залишити Крим - то ж чи не було державної зради в діях тодішніх народних обранців?