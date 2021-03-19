В Офісі Президента в ці хвилини триває засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Як повідомляло "Радіо Свобода", посилаючись на відповідь від РНБО на свій запит, сьогодні Радбез має розглянути санкції стосовно українського олігарха та колишнього чиновника Ігоря Коломойського.

Нагадаємо, 5 березня проти нього ввели санкції Сполучені Штати за "причетність до значної корупції". Секретар РНБО Олексій Данілов минулого тижня заявив, що Рада національної безпеки й оборони на наступному засіданні продовжить розгляд питань про запровадження санкцій проти фізичних і юридичних осіб. І додав, що ми дізнаємося кого це стосуватиметься, після проведення засідання.

Тож дізнаємося про це з випуску "Подробиць", о двадцятій.