Одна невелика промова - величезне враження на всю Україну. Блискучим і фантастичним називають у ЗМІ та соцмережах сьогоднішній виступ у Верховній Раді Президента Литви Гітанаса Наусєди. Іноземний політик насамперед вразив тим, що розпочав промову українською, підкресливши, що звертатися нею до українців - честь для нього. Окрім того, Президент Наусєда, зокрема, запевнив, що Литва не визнає окупацію Криму та підтримує європейські прагнення України.

Свій виступ Литовський президент починає ... українською. Згадає історію наших держав, і говорить про спільні цінності нині: демократія, верховенство права та свободи людини. І вкотре наголошує, Литва - союзник для України.

Гітанас Наусєда, Президент Литви:

Я прибув до вашої країни зі звісткою дружби та співпраці, звертаюся до вас давньою і достойною мовою, яку було довго переслідувано і знищувано, однак не знищено. Минуло сім років від військової агресії, яка зруйнувала міжнародний лад і злагоду у Європі. Ми, литовці, далі твердо кажемо: Крим - це Україна!

Президент Литви наголосив, його держава підтримуватиме Україну і в боротьбі проти агресора, і в процесі її інтеграції до НАТО і ЄС. Та для цього, вважає очільник Литви, Україна має синхронізувати дії зі своїми партнерами. Наприклад, підтримати рішення бойкотувати російську електроенергію.

Гітанас Наусєда, Президент Литви:

Шановні, дозвольте мені додати кілька слів про спільні турботи, які нам накинула небезпечна білоруська атомна електростанція: будівельник електростанції - Росія не лише піддала ризику здоров'я жителів регіону, але і намагається використати проєкт електростанції для розширення свого впливу. Тому сьогодні хочу прилюдно попросити владу України та її народ, підтримати позицію країн Балтії, стосовно білоруської атомної електростанції, та не купувати електроенергії виробленої в Островці.

Та чи зможе Україна відмовитись від російської електроенергії? Адже лише нещодавно відновили ці закупівлі.

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська солідарність":

Мені було цікаво також в цю хвилину подивитися в обличчя "слуг", тому що саме поправка Геруса, - одного зі "слуг", - повернула російську електроенергію на український ринок. І от опозиція неодноразово зверталась до Зеленського, щоб це було виправлено. Можливо він почує свого литовського колегу.

Депутати наголошують, такі дії суттєво підривають імідж України в очах міжнародних партнерів.

Інна Совсун, народний депутат, "Голос":

Це стосується не тільки електроенергії - в енергетиці ми так само купуємо вугілля, у нас є взаємодія в напрямку атомної енергетики. І безперечно це впливає на українські переговорні позиції з приводу миру на Донбасі і повернення Криму, тому що для іноземців виглядає, що якщо Україна з Росією має торгівельні справи, - то чому б нам не мати торгівельних справ.

Народні обранці впевнені: Україна може відмовитись від російської електроенергії, натомість можна підключитися до європейських електромереж.