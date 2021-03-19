Депутатські ігри з часом та... регламентом! Зупинити перехід на літній час обранці не змогли, проте собі три тижні вільного часу від засідань наголосували. Відсьогодні пішли на карантин.

Аби це зробити, Верховна Рада оголосила позачергове засідання. Бо порядок денний засипаний земельними правками.

Червона доріжка на вході, а в залі останні приготування до візиту литовського президента. Голова парламенту дає останні настанови депутатам.

А поки гість не прибув - слухають своїх. За трибуною очільник МОЗ Максим Степанов. Традиційно звітує про ситуацію з коронавірусом. Каже, все стабільно, вакцина є, а критики - просто жадають помсти, за те що їх посунули з позицій.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Єдине прохання до цих людей - перестаньте мучити МОЗ та українців своїми порадами, як краще щеплювати, де брати вакцини і як організовувати процес, "лава запасних" визначена для відпочинку.

Відповісти на всі питання депутатів Степанову завадив литовський президент. Слово йому дають позачергово. Говорить українською, і наголошує - Литва вірна соратниця нашої держави.

Гітанас Наусєда, президент Литви:

Минуло сім років від військової агресії, яка зруйнувала міжнародний лад і злагоду у Європі. Ми, литовці, далі твердо кажемо: Крим - це Україна!

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:

Дякую пане президент, і за сьогоднішній виступ і за ту позицію, яку ми бачимо і спостерігаємо вашу особисту і Литовської республіки. Я впевнений, ви сьогодні пересвідчились - відносини між нашими державами і нашими парламентами і президентами завжди будуть залишатися дружніми і саме завдяки такій співпраці ми зможемо разом перемагати.

А далі знову депутатська рутина - законопроєкт про землю. Над ним депутати товчуться вже тиждень, до документа майже три тисячі поправок, і поки всі їх не розглянуть, за інші ініціативи братися зась - не дозволяє регламент. Фактично робота заблокована. Але депутати таки знайшли, як обійти регламентні перепони. Скликають позачергове засідання. І першим ділом вирішують йти на карантин.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Буде в Києві впроваджений карантин, це напевно точно буде поганим сигналом для громадськості, для усіх що Верховна Рада України, велика зала, де збираються 323 народних депутати, будуть збиратись під час локдауну.

Засідання закрили. І одразу ж відкрили нове - теж позачергове. Голосують за законопроєкт про реструктуризацію валютних боргів.

Євгенія Кравчук, народний депутат, "Слуга народу":

21 квітня закінчується мораторій на виселення людей з єдиного житла, якщо воно під іпотекою і не сплачують люди кредит. Якщо немає процедури банкрутства судового розгляду, банки будуть зобов'язані перерахувати все тіло по середній ставці. Якщо брала людина по 5 чи по 8, а зараз курс 26, то це буде середній курс між двома цифрами і все, що було сплачено у вигляді пені - буде зараховано в основну масу кредиту.

Законопроєкт підтримали в першому читанні, далі ще процес поправок. І їх буде чимало, бо у депутатів назбиралась купа зауважень.

Ніна Южаніна, народний депутат, "Європейська солідарність":

Як ці всі суми, які залишаться нарахованими, не сплаченими пропонується стягнути, протягом 10 років, рівними частинами щомісячно сплачується така заборгованість, а що будуть робити колектори, які викупили ці заборгованості вже давно і роками займаються ними?

А щоб колектори не докучали, депутати обмежили їхню роботу. Про борг тепер мають лише нагадувати, і жодного терору. Нацбанк створить реєстр колекторських компаній і на таку роботу видаватимуть ліцензію. У порушників її відбиратимуть. Та депутати у дієвості документу сумніваються.

Михайло Цимбалюк, народний депутат, "Батьківщина":

Він знімає ліцензування колекторів, тобто він захищає тих, хто буде колектором. Друге: він не дозволяє божнику викуповувати свій борг за прикладом європейських країн, він не захищає людей, він просто узаконює той терор, від якого потерпають українці - коли телефонують вдень і вночі, вимагають і вибивають борги.

Хотіли заодно скасувати перехід України на літній час, але на це рішення не змогли зібрати голосів. В опозиції ж обурені, парламент займається не тим.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Парламент повинен був першочергово розглянути питання зменшення комунальних тарифів, це були абсолютно готові законопроєкти, і люди чекали, щоб вони були прийняті, те що сьогодні йде відволікання уваги, на позачерговій сесії, відволікання від нагальних потреб людини, переведенням часу, ну це проблема, яку може вирішити сам Кабмін.

Тепер на парламентаріїв чекає місяць роботи в комітетах, та на округах. Всі пленарні засідання на цей час скасували, хоча не виключають, що в будь-який час можуть зібратися на позачергове.