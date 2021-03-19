У Києві завершується будівництво Подільского мосту - Віталій Кличко [ Редактировать ]
Будівництво Подільського мосту. Рух багатостраждальним столичним шляхопроводом планують запустити до кінця року.
А вже за кілька місяців відкриють один із заїздів. Принаймні, на це сподівається столичний мер. Зараз на мосту тривають будівельні роботи. Об'єкт має сполучити центр міста зі спальними районами.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Враховуючи те, що у нас в Києві ситуація з транспортом перевантажена, наші мости перевантажені. Переконаний, що у цьому році нам потрібно запустити вже рух транспорту, з'єднавши лівий та правий берег. Бачимо на власні очі - роботи вже йдуть до своєї завершальної стадії.
по теме
Хто має посилити карантин? Степанов киває на Кличка, Кличко - на Степанова
На дочасні канікули підуть київські учні - йдеться про середню і старшу школу
Градоначальник столицы подал Кабинету министров Украины прошение
Зменшити тарифний тягар для киян майже вдвічі - це питання збирались обговорити київські депутати на сесії
Довозведение будет осуществлено в рамках "Большого строительства"