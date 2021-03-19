Будівництво Подільського мосту. Рух багатостраждальним столичним шляхопроводом планують запустити до кінця року.

А вже за кілька місяців відкриють один із заїздів. Принаймні, на це сподівається столичний мер. Зараз на мосту тривають будівельні роботи. Об'єкт має сполучити центр міста зі спальними районами.

Віталій Кличко, міський голова Києва: