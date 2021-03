На полуострове Рейкьянес в Исландии извергается вулкан Фаградалсфьяль. Об этом сообщает метеорологическое бюро Исландии.

Это извержение стало первым в регионе за последние 781 год. По данным ученых, Фаградалсфьяль спал последние 6 тысяч лет.

По данным бюро, извержение вулкана началось в пятницу, 19 марта, в 19:45. Извержение идет через трещину длиной около 500-700 метров, лава разливается в пределах 1 км.

Пробудившийся вулкан пока не угрожает населенным пунктам, но код авиации для Рейкьянеса был повышен до красного.

A new video of the eruption at Geldingardalur valley in Reykjanes peninsula. Taken from the Coast Guard helicopter. #Reykjanes #Eruption #Fagradalsfjall pic.twitter.com/B862heMzQL