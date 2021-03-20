В Исландии впервые за 800 лет извергается вулкан (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
На полуострове Рейкьянес в Исландии извергается вулкан Фаградалсфьяль. Об этом сообщает метеорологическое бюро Исландии.
Это извержение стало первым в регионе за последние 781 год. По данным ученых, Фаградалсфьяль спал последние 6 тысяч лет.
По данным бюро, извержение вулкана началось в пятницу, 19 марта, в 19:45. Извержение идет через трещину длиной около 500-700 метров, лава разливается в пределах 1 км.
Пробудившийся вулкан пока не угрожает населенным пунктам, но код авиации для Рейкьянеса был повышен до красного.
A new video of the eruption at Geldingardalur valley in Reykjanes peninsula. Taken from the Coast Guard helicopter. #Reykjanes #Eruption #Fagradalsfjall pic.twitter.com/B862heMzQL— Icelandic Meteorological Office - IMO (@Vedurstofan) March 19, 2021
Ранее сообщалось, что на Камчатке начал извергаться самый высокий вулкан Евразии.
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