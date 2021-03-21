В городе Ирпень Киевской области жители квартиры в одном из жилых кварталов решили приготовить шашлык, не выходя из дома.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в социальной сети Facebook.

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По свидетельствам очевидцев, люди вынесли на балкон мангал и разожгли в нем большой костер. Странное поведение жильцов квартиры в доме из ЖК "РичТаун" заставило понервничать их соседей.

"Ребят, кто шашлык будет? Тут у соседа из ЖК "РичТаун" уже на подходе", - говорится в сообщении.

Видео инцидента можно посмотреть по ссылке.

Ранее мы писали о том, что женщина подала в суд на соседа из-за шашлыка. Она заявила, что не может насладиться прогулками во дворе из-за ароматов рыбы и мяса.

Также сообщалось, что в Белой Церкви девушки готовили еду на Вечном огне.

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