Жители Ирпеня развели костер для шашлыка на балконе многоэтажки [ Редактировать ]
В городе Ирпень Киевской области жители квартиры в одном из жилых кварталов решили приготовить шашлык, не выходя из дома.
Об этом сообщает "Киев оперативный" в социальной сети Facebook.
По свидетельствам очевидцев, люди вынесли на балкон мангал и разожгли в нем большой костер. Странное поведение жильцов квартиры в доме из ЖК "РичТаун" заставило понервничать их соседей.
"Ребят, кто шашлык будет? Тут у соседа из ЖК "РичТаун" уже на подходе", - говорится в сообщении.
Видео инцидента можно посмотреть по ссылке.
Ранее мы писали о том, что женщина подала в суд на соседа из-за шашлыка. Она заявила, что не может насладиться прогулками во дворе из-за ароматов рыбы и мяса.
Также сообщалось, что в Белой Церкви девушки готовили еду на Вечном огне.
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