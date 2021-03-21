Про них знімають фільми, пишуть книжки й навіть складають анекдоти. Ви не здогадаєтеся. Та це про українські балкони! Для наших людей вони стали і зоною відпочинку, і сушаркою, і складом для шин, велосипедів, санок та цибулі в панчохах. Та от найнахабніші примудряються так перебудовувати свої балкони, що вони стають більшими за самі квартири! І тут уже не до жартів. Бо такі прибудови є загрозою для всього будинку.

Богдан Вербицький склав рейтинг цар-балконів у Києві. А Світлана Чернецька в Лондоні - показала їх британським архітекторам. Про безжальну балконну красу - далі.

Легендарна балконна архітектура по-українськи.

Алла Петренко-Лисак, соціолог:

До нас їдуть західні дослідники міста для того, щоб подивитися на цю "творчість".

Про неї знімають фільми.

Ці хаотичні імпровізовані балкони, ненависні багатьом, стали своєрідною знаменитістю України.

...та пишуть книжки!

С Киевскими балконами это прям очень.... - Это какой-то особый жанр архитектурный?

Так! Кожен робить що хоче, як хоче і де хоче! Цей жанр архітектурна анархія. А її перлини цар-балкони!

Балкон - огороджений майданчик, який виступає та слугує для відпочинку влітку.

На балконі в себе відпочиваєте? - Ні. В мене дуже маленький балкон.

На балконі? В мене не обладнаний балкон для відпочинку.

Чому так? Бо балкони у нас - не місце відпочинку, а радше склад-підсобка. Тут тобі і старе взуття, і посуд, який шкода викинути, ну а ще книжки, коробки і навіть штучна ялинка.

Ну не в квартирі ж це все зберігати? А так є цілий балкон, до того ж засклений.

А якщо за проєктом його немає не біда! Можна добудувати! Ос власник звичайної готельки вирішив погратися з геометрією - і площу помножив на зухвальство:

Он построил там себе комнату, а балкон еще не достроил.

Тобто ця конструкція лише продовження кімнати, а балки зародок балкону. Споруді цій уже понад десять років. І весь час вона наводить жах на сусідів. Пані Тамара, приміром, із під'їзду завжди виходить бігцем:

Тамара, мешканка будинку:

Вообще-то страшновато. Такое здоровое. Не знаю сколько там квадратов получается. Просили снести, он не снес. Потом умер, потом не знаю что.

А потім були - суди.

Євгенія, мешканка будинку:

Судились наверное лет пять, наверное, если не больше. За балкон. Что незаконно построен. А она продала эту квартиру и все.

"Вона" - це сестра "головного архітектора" надбудови. Ми намагалися поговорити із новими власниками квартири, та дверей нам не відчинили. Як надбудова впливає на будинок видно неозброєним оком: плити під нею вже почали тріскатися, навіть арматура оголилася.

Алла Петренко-Лисак, соціолог:

Люди не роблять, якщо в них є заборона законом, або правом і будуть санкції. Тому який сенс наражатися собі на зло. Другий варіант вони не хочуть, або немає сенсу. Відповідно, все решта - от тому вони і роблять.

У столиці, що ближче до центру, то балконні фантазії хворобливіші та нахабніші. Разом із колишнім заступником головного архітектора Києва - Віктором Глебою ми вивчаємо столичні двори. Цей цар-балкон із мансардою - альтернатива балкону на Лісовій. На вигляд вони, звісно, різні, втім, "принцип" - той самий.

Віктор Глеба, експерт у сфері містобудування:

Перекриття забетоноване аж туди. Наскрізь будинку. Тому все навантаження йде на стіни на підвал, який не передбачав таких навантажень.

А навпроти цар-балкону цар-надбудова. Триповерховий будинок вирішили зробити п'ятиповерховим!

Віктор Глеба, експерт у сфері містобудування:

Бачите як все перекосило, цей будинок розчавлений, він розплющений, за рахунок тиску.

Надбудови, прибудови, цар-балкони - це все стало "візитівкою" історичного Києва. Ось пасаж на Великій Васильківській.

Віктор Глеба, експерт у сфері містобудування:

Пам'ятка архітектури: зверху цар-мансарда незаконна, а внизу незаконний цар-балкон, незаконна оренда, незаконна прибудова, незаконна парковка. Тепер трошечки подивимося на Хрещатик. Розвертаємося. Цар-козирьок дивимся. Один цар-козирьок, другий цар-козирьок.

Та навіть цар-балкон із цар-ліфтом та цар-офісом.

Віктор Глеба, експерт у сфері містобудування:

Ну, ви знаєте, тут важко сказати чи воно висить, чи воно в конструктивному плані опирається, або стоїть на оцій колоні. Деформація іде дуже серйозна.

Більшість таких прибудов офіси. Ось, приміром, зірка балконного ансамблю. До другого поверху доліпили балкон, який стоїть на шести опорах. Під ними дворик і гараж. Але навіщо взагалі таке будувати? Власники нам не відповіли. А соціолог Алла Петренко-Лисак пояснює: це демонстрація статусу помножена на відсутність відповідальності і смаку.

Алла Петренко-Лисак, соціолог:

Вона демонструє свою буржуазність, свою от заможність тим що вона ще собі дозволить прихопити, бо їй вважається, що недостатньо того простору, яким вона володіє. Вона не відчуває відповідальності за це.

Про нашу народну безвідповідальну творчість іноземці навіть документальний фільм зняли - "Вхід через балкон". Алла, до речі, героїня стрічки.

Алла Петренко-Лисак, соціолог:

Знімали безпосередньо на самих балконах. Це звісно була весела історія, коли вся знімальна група заходила на балкони півтора на два метра.

Радянські люди любили імпровізувати. І попри протести архітекторів, що балкон - це місце для свіжого повітря, вони перетворювали його на підсобку.

Нічого подібного навіть уявити не можна в центрі Лондона. Тут що не будинок, то історична пам'ятка. Хоча і сучасних багатоповерхівок теж чимало. У британській столиці жодної самодіяльності на фасадах - не стерплять. Тут навіть на заміну старих вікон потрібен дозвіл.

Я попросила двох лондонських спеціалістів прокоментувати кілька київських надбудов.

Це просто обурливо, що люди роблять.

На вигляд доволі потворно, якщо відверто.

Крістін Півер архітекторка. Каже, для найменшої зміни зовнішнього вигляду будинку їй треба пройти всі кола бюрократичного пекла.

Крістін Півер, архітекторка:

У Лондоні така добудова точно була б розібрана, та ще й довелося б заплатити штраф. Я не знаю, як працює система дозволів з перепланування в Україні, але така надбудова геть не відповідає стилю будинку. Чи хто що хоче - те і робить?

У Лондоні ж чиновники перевіряють усі найменші деталі. Чи пасує добудова будинку, які матеріали будуть використовувати і як це позначиться на вигляді всієї вулиці. Тож цей балкон із тріском провалився б за всіма критеріями!

Та найголовніший критерій безпека. Марк консультант із планування. Він саме той, хто перевіряє документи на відповідність усім правилам.

Марк Морріс, консультант із планування:

Я б дуже переживав щодо безпеки такої конструкції. Бо здається, що може обвалитися в будь-яку мить, це мене більше непокоїть, аніж естетика. Хоча й тут проблема - вигляд ну дуже дивний.

Тут теж питання до безпечності конструкції, але головне - що за всім цим безладом ховається надзвичайно красивий будинок. І якби він був у Лондоні, то він би перебував під охороною як пам'ятка історії! Якщо хочеш володіти таким гарним будинком, то маєш бути відповідальним.

І це стосується не лише Лондона, а й найглухішого села! Навіть на встановлення кондиціонера на фасад - має бути дозвіл. Самовільні перепланування не пройдуть, бо точно знайдеться сусід, який поскаржиться.

Марк Морріс, консультант із планування:

А потім місцева влада скаже розібрати надбудову, а це коштує грошей, і крім того - відновити первіcний вигляд будинку, це теж дорого.

А за наругу над історичною спорудою можна й до в'язниці потрапити. Ось, погляньте, як виглядають балкони в центрі Лондона. На жодному не побачите навіть білизни! Бо це і неестетично, і суперечить правилам пожежної безпеки. Максимум, що дозволено на балконі, - вазони та стіл зі стільцями.

Чи є в Україні подібні вимоги? Аби дізнатися, як балкони в Києві контролюють, ми звернулися із запитом у КМДА. Нам відповіли письмово. Надіслали витяг із державних будівельних норм, у яких ані слова про фасади.

Питання проєктування реконструкції і капітального ремонту, зокрема окремих квартир, надбудованих, вбудованих і прибудинкових приміщень регулюються державно-будівельними нормами про "Житлові будинки".

Але органа, який їх контролює, нема!

Віктор Глеба, експерт у сфері містобудування:

Центральний орган державна архітектурна будівельна інспекція розповідає, що в нас же децентралізація. Все передано на місцевий рівень. Місцеві пишуть: та нічого не передано.

Тож питання "цар-балконів" так і залишається у "підвішеному" стані.