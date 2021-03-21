Щомісяця лише у столиці грабують до 2000 квартир

В Україні бум на квартирні крадіжки. Щомісяця лише у столиці грабують до 2000 квартир! Поліція часто бездіє, до того ж іще й пандемія злодіям спрощує життя. Бо тепер їм, аби не виділятися, достатньо бути як усі - у масці та рукавичках.

Наша Ірина Баглай розповість про найбільш поширені схеми квартирних злодіїв. А ще історію киянки, яка стала сама собі - Шерлоком Холмсом. І вивела поліцію на крадія, який обчистив її квартиру. От тільки злодій цей чомусь досі на волі! Чому? Дивіться далі.

Мій дім - моя фортеця. А ви в цьому впевнені?

Дмитро Стрижов, директор охоронного холдингу:

Замков, которые невозможно открыть, нет в природе.

Закрита територія, охоронці й консьєрж на вході. Домофон, яким оснащений під'їзд, - ілюзія безпеки, яку грабіжники давно розбили на друзки.

Дмитро Стрижов, директор охоронного холдингу:

Мы имеем такие случаи, когда бандформирования поселялись в жилые комплексы в предновогодние праздники.

А маски й рукавички на незнайомцях - карантинні аксесуари, які ні в кого не викликають питань. І крадіям це на руку.

У мене немає що брати, тож і злодіїв не варто боятися - хибне заспокійливе.

Юлія, потерпіла від рук квартирних крадіїв:

Парфуми відкриті і закриті забрали всі, які були.

Лише у столиці щомісяця обносять... по дві тисячі квартир! А розслідують менше ніж половину таких крадіжок. Ще менше справ мають щасливий фінал. Чому?

Анна Маляр, юрист-кримінолог:

Тоді цих людей просто покривають.

Юлія одна з тих, кого обікрали "за класикою". Дівчина поїхала на свята до іншого міста. І не здогадувалась, що злочинці перед тим уже кілька днів стежать за її квартирою.

Юлія, потерпіла від рук квартирних крадіїв:

Вночі вони ходили з п'ятниці і ставили мітки в дверях квартири під ковриком.

Розгледіти ці мітки сторонньому нереально. Силіконові, під вхідним килимком. Це злодійська система знаків. Саме по них крадії вираховують - чи є ви вдома. Повернувшись із відпочинку, Юлія побачила в оселі цілковитий безлад. Винесли все що могли.

Юлія, потерпіла від рук квартирних крадіїв:

Прикраси забрали, багато чого було з біжутерії, то вони не розбиралися - забрали все.

Юлія не слідчий, та виявила неабиякий талант детектива. Вона самотужки встановила і час крадіжки - четверта година ранку, коли сон найміцніший, і особу злодія - ось він!

Юлія, потерпіла від рук квартирних крадіїв:

Він знімав квартиру подобово, він залишав свій паспорт, як потім виявилось паспорт був підробним. Але вдалося з'ясувати людину яка здавала квартиру йому вона надала контакт рієлтора, яка здавала йому наступну квартиру і дізналась що він на Дніпровській набережній зняв квартиру.

Оренда житла подобово - теж стандартна злодійська схема, каже експерт із охорони Дмитро Стрижов. Це дозволяє крадіям "працювати" з комфортом.

Дмитро Стрижов, директор охоронного холдингу:

Поселялись в жилые комплексы, понимая, что люди уезжают минимум четыре дня, ставили метки. Через три дня проходили - там, где метки не сняты, значит людей не было - не спеша перерывали всю квартиру, сортировали награбленное, переносили в ту квартиру, где было место отстоя, спокойно вывозили имущество.

Громадянин Грузії з литовським паспортом. Правоохоронці затримали його за встановленою Юлією адресою! При ньому - були і прикраси дівчини, і її банківська картка.

Юрій Ірхин криміналіст-психолог:

Вообще то это неопровержимые доказательства.

Здавалося б, справа розкрита. Проте за гратами злодій був недовго.

Юлія, потерпіла від рук квартирних крадіїв:

Затримали його на три доби, на третю суд вирішив відпустити його під заставу в 180 тисяч грн.

За свободу заплатив на місці, готівкою. І от уже більше ніж пів року тривають суди. Обвинувачений гуляє:

Юлія, потерпіла від рук квартирних крадіїв:

Він продовжує ходити на волі як виявилось грабує далі квартири ходить в суд і говорить що це не я.

А це кадри ще одного пограбування. Будинок інший, та герой той самий. Поки тривають суди чоловік обчистив уже цю й сусідню квартири. Нові потерпілі познайомилися з Юлею в соцмережах, і виявили почерк злочину ідентичний. Оренда квартири, мітки і... хода крадія, яку не приховає жодна маска. Однак у поліції постраждалим, як і Юлі, радять не сподіватися на повернення речей.

Юлія, потерпіла від рук квартирних крадіїв:

Це повна бездіяльність поліції, навіть при тих доказах які ми зібрали, все потрібно було просити. Навіть по тій адресі, що я надавала Дніпровська набережна вони навіть не здійснювали обшук.

Та найбільше постраждалу обурює, що спільника злодія ніхто й не шукає.

Юлія, потерпіла від рук квартирних крадіїв:

Є навіть обличчя напарника він без маски був засняте, але його навіть в розшук ніхто не оголосив.

Вор должен сидеть в тюрьме!

Чому ж злодій не сидить? Ми хотіли запитати у правоохоронців. Та в поліції відповіли - ваш запит опрацьовують, чекайте. Хоча невтішну статистику розкриття квартирних крадіжок - важко обгрунтувати, бо:

Юрій Ірхін, криміналіст-психолог:

Наиболее перспективны в раскрытии - это квартирные кражи.

Безслідно зловмисники не зникають. І за нинішніх технологій - знайти злочинця легко.

Анна Маляр, юрист-кримінолог:

Ідеального злочину де би взагалі не було слідів практично не існує. Дуже часто це організовані групи які займаються тільки конкретною територією і правоохоронці дуже добре знають, хто промишляє на тій чи іншій території. Тоді цих людей просто покривають.

Та навіть спіймані на гарячому злочинці мають шанс вийти із зали суду вільною людиною.

Юрій Ірхін, криміналіст-психолог:

На сегодняшний день очень много уголовных дел валится в судах не по каким-то объективным признакам, а по процессуальным прорехам, по ошибкам.

Ростислав Кравець, юрист:

Три-п'ять років і строки спливли. Дуже часто органи Нацполіції затягують розслідування цих справ і фактично тим самим, коли крадіжки невеличкі роблять, все можливе для того, щоб особи уникнули відповідальності.

А ще потерпілим від рук злочинців треба буде довести, що вони потерпілі. І що вкрадені цінності - справді їхні.

Ростислав Кравець, юрист:

Велика кількість людей такі чеки не зберігає і довести матеріальну шкоду досить важко. Якщо є прикраси, то бажано сфотографувати десь зберегти.

Окрім чималих матеріальних витрат, наша героїня зазнала ще й психологічної травми. Відчуття незахищеності.

Юлія, потерпіла від рук квартирних крадіїв:

Я поставила відеокамеру, яка спрацьовує на рух і присилає повідомлення в телефон, якщо хтось знаходиться біля.

Більше ніж половина клієнтів охоронних фірм - це саме потерпілі від рук крадіїв або ж їхні близькі. Бо навчені гірким досвідом, вони розуміють - жоден замок не врятує від злодія:

Дмитро Стрижов, директор охоронного холдингу:

Вызовите службу, которая вскрывает замки, если вы потеряли ключи - и вы узнаете, как быстро открывается ваша дверь.

Немає жодних дверей, які не можна було б таємно відчинити. Застрахуватися від пограбування неможливо. Але хоча б роззброїти крадія реально. Злочинець не наважиться взламувати двері, по яких видно, що вони під охороною і через відеодомофон за ним може спостерігати ймовірна жертва. Пильність - ніколи не завадить.