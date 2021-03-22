Дом Джонни Деппа превратился в "приют" для бомжей [ Редактировать ]
В США, в резиденции голливудского актера Джонни Деппа задержали бездомного человека. Об этом пишет издание TMZ.
Сообщается, что дом актера стал популярным местом для бездомных. Они часто наведывались к нему в его отсутствие, даже плавали в бассейне.
После дома Деппа они обычно приходили к соседям, именно поэтому они и вызывали постоянно полицию.
Так, в очередной раз сосед Деппа заметил бездомного на своем заднем дворе возле бассейна. Испугавшись хозяина, тот перелез через забор на территорию актера. К приезду полиции гость уже успел частично опустошить бар артиста и отправился принимать душ.
Полиции пришлось выбивать дверь, так как бездомный отказался прерывать водные процедуры.
Мужчине предъявили обвинения в вандализме и порче имущества знаменитости.
Ранее мы писали о том, что крупнейший стриминговый сервис Netflix удалил из американской библиотеки все фильмы с участием популярного голливудского актера Джонни Деппа. Также мы писали, что фильмы и сериалы на Netflix станут бесплатными.
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